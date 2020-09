Jak minimalizovat riziko nákazy? Biolog vysvětlil, jaké podmínky jsou nejvhodnější

Vědci už dříve prokázali, že sociální distanc, tedy až několikametrový odstup od další osoby, snižuje riziko nákazy nejen novým typem koronaviru. Mezi další účinná opatření patří rovněž vyvarování se doteků obličeje, častá hygiena rukou a ochrana obličeje, zejména respirátory či nanoroušky.

Evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr ale rovněž doporučuje vytvořit pro koronavirus co nejvíce nehostinné prostředí, které spočívá v tom, že se nebudou místnosti přetápět. "V místnosti si můžeme vzít svetr, snažme se držet teplotu co nejníže, aby relativní vlhkost byla co nejvyšší," řekl Českému rozhlasu.

Dodal, že virus dokáže podléhat biologické evoluci a už během týdne se přizpůsobuje momentálním podmínkám. "Kdybychom si nasadili roušky, tak by virulence klesla. Když nebudeme opatrní a když se budeme dál scházet a podávat si ruce, tak uvidíme, jak poroste počet vážných případů v nemocnicích," obává se.

V tuto chvíli se podle něj virus zatím šířil lineárně, tedy z pracoviště na rodinu. Nyní ale může být dalším faktorem škola, kde se skrze děti virus může přenést do dalších rodin.

To může podle biologa špatně skončit, z části i proto, že se ve školním kolektivu mohou potkávat různé linie viru. Doporučuje proto vysoké a střední školy vůbec neotevírat.