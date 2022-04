Na preventivní prohlídky k praktickému lékaři chodí pravidelně jen třetina lidí

"V porovnání s rozvinutými státy jsou však počty preventivních vyšetření dlouhodobě poměrně nízké, i když díky osvětové činnosti jak lékařských autorit i zdravotních pojišťoven pomalu rostou," uvedl výkonný ředitel svazu Martin Balada.

V době epidemie covidu-19 podle něj zájem o preventivní prohlídky opět klesl. Obecně ale lidé chodí k lékaři až ve chvíli, kdy mají zdravotní potíže. Potom ale lékaři často zjišťují nemoc až v rozvinutější formě, kdy je léčba komplikovanější, statisticky méně úspěšná a pro systém veřejného zdravotního pojištění dražší.

"Spojit s poctivou návštěvou preventivních prohlídek určitý bonus pro svědomité pojištěnce by asi dokázalo čísla mírně zlepšit. Stejně tak bychom mohli zvážit i nějaké znevýhodnění těch, kteří možnost prevence zanedbávají," dodal Balada.

K zubaři chodí nejméně jednou za rok na preventivní prohlídku polovina lidí. Podle zástupců svazu to může být i proto, že za některou péči si v ordinaci stomatologa musí lidé v případě problémů se zuby připlatit, proto je zdravý chrup i v jejich finančním zájmu.

Při preventivní prohlídce praktický lékař doplní anamnézu, zkontroluje platnost očkování a pacienta kompletně vyšetří včetně krevního tlaku či vyšetření moči a zkontroluje také zrak či sluch. Další vyšetření pak záleží na možných rizicích nebo věku. Například u žen od 25 let se vyšetřují prsa kvůli rakovině. Od 30 let se kontroluje hladina krevních tuků nebo krevních cukrů, ve 40 letech přibývá vyšetření srdce EKG. V padesáti letech začíná možnost vyšetření vyšetření skrytého krvácení ve stolici signalizujícího rakovinu tlustého střeva či konečníku, od 55 let kolonoskopické vyšetření.

Zdravotní pojišťovny hradí také další tři programu pravidelného vyšetřování, takzvaného screeningu, pro odhalení zhoubných nádorů prsu při vyšetření na mamografu, děložního hrdla u gynekologa a tlustého střeva a konečníku.