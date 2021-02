O očkování má zájem nadpoloviční většina Čechů, je vyšší než v prosinci

Do úterý bylo v ČR podáno více než 483.000 dávek vakcíny. Dokončené očkování dvěma dávkami má téměř 182.000 lidí.

Mezi lidmi staršími 60 let je zájem o očkování 70 procent. "Lidé nad 60 let patří do prioritních skupin, se kterými v očkovací strategii pracujeme. Jedná se o osoby, které spadají do rizikových skupin obyvatel a onemocnění covid-19 u nich má potenciál závažnějšího průběhu," uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Část lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat, uvádí jako důvod podle nich příliš rychlý vývoj vakcíny. "Ke zrychlení ve vývoji vakcíny došlo především proto, že získala celosvětovou finanční podporu a administrativní kroky se vyřešily přednostně," uvedl Blatný. Podle něj všechny schválené vakcíny absolvovaly řádné klinické studie stejně jako při standardní procesu.

Pro používání v Evropské unii jsou zatím povolené očkovací látky tří výrobců. Přes 90 procent dosud naočkovaných dávek bylo od německo-amerického konsorcia firem Pfizer a BioNTech. Do Česka byly dodány také desítky tisíc dávek americké vakcíny Moderna a britsko-švédské společnosti AstraZeneca.

Ministr Blatný i další lékaři se shodují na tom, že není důvod očkování touto látkou odmítat. Novinářům dnes řekl, že vakcína je spolehlivá a chrání očkované před závažným průběhem nemoci a úmrtím. Ministerstvo také zvažuje, že by vakcínou očkovalo pedagogy. Některé země nedoporučili látku tohoto výrobce podávat starším 65 let. Podle odborníků jde ale spíš o politické rozhodnutí, vakcína byla testovaná na malém vzorku starších 65 let, nejsou proto přesná data o její účinnosti pro tuto věkovou skupinu. Podle ministra to ale neznamená, že by nebyla účinná.