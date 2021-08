Odměny by zdravotníci měli dostat nejpozději v srpnu, míní odbory

Nárok má zhruba 120.000 zdravotníků z asi 30.000 zařízení, která poskytují zdravotní služby. Pracovníci v nemocnicích už odměny dostali prostřednictvím dotačního titulu ministerstva zdravotnictví. Dohromady vyplatí pojišťovny 8,5 miliardy korun, z rozpočtu pro nemocnice šlo 11 miliard.

Podle Žitníkové jsou mezi zaměstnavateli, kteří prozatím odmítali svým zaměstnancům odměnu 75.000 korun vyplatit, jak malé ordinace, kde je jen lékař a sestra, tak větší soukromé kliniky, ale také síť lékáren nebo dopravní zdravotní služba. Někteří podle Žitníkové chtěli peníze využít na jiné účely, třeba nákup přístrojů nebo rekonstrukce. Dalších zhruba 25.000 korun stojí zaměstnavatele odvody na pojistném a daň z příjmu.

Kompenzační vyhláška, kterou ministerstvo nařídilo pojišťovnám peníze vyplatit, podle odborů jasně uvádí, že musí doputovat jako odměna ke zdravotníkům. "Kdo by je použil za jiným účelem, tak se dopouští porušení zákonného předpisu spolu s možnými sankcemi," dodala Žitníková.

Odvolává se i na dopis ministra Adama Vojtěcha (za ANO), který svaz dostal v pondělí. V něm se píše, že pokud ministerstvo zjistí, že poskytovatel zdravotních služeb nevyplatit, vyzve ho k nápravě. "Za ministerstvo zdravotnictví je zcela neakceptovatelný postup, kdy zaměstnavatel odmítá vyplatit tyto finanční prostředky svým zaměstnancům," citoval z dopisu svaz v tiskové zprávě. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Odbory podle Žitníkové počkají zhruba do poloviny srpna, kdy by měly být už všem výplaty za červenec vyplacené. Potom chtějí na zaměstnavatele, kteří odměny nevyplatili, upozornit ministerstva zdravotnictví a financí. Členům svazu také plánuje poskytnout pomoc, pokud by se chtěli o odměnu soudit.

Pokud se nepodaří se zaměstnavatelem domluvit, doporučuje svaz nejprve se obrátit na zdravotní pojišťovny na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, jestli peníze jejich zaměstnavateli vyplatily a jestli měly ty zaměstnance uvedené v přílohách smluv.

Právě nepořádek v přílohách smluv mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče, které mají obsahovat přesný seznam zaměstnanců, vyplácení odměn oddálil. Podle odborů v nich měly nedostatky až dvě třetiny zařízení, nápravu měly sjednat do konce července.