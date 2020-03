Počet nakažených v Česku stoupl na 1236, 7 vyléčených. Školy otevřou nejdřív v květnu

Na nemoc COVID-19, kterou virus způsobuje, umřel dosud v Česku jeden člověk. Naopak sedm pacientů se podle statistiky ministerstva zdravotnictví už vyléčilo. S nemocí COVID-19 zemřel v neděli večer pětadevadesátiletý senior v pražské Nemocnici na Bulovce, který trpěl dalšími zdravotními potížemi. Další pacienti zůstávají ve vážném stavu a vyžadují intenzivní péči.

Testováno na nákazu bylo dosud 17.377 lidí. Nejvíce nakažených je v Praze, nejméně v Libereckém kraji.

Lékaři dnes prohlásili za oficiálně vyléčeného sedmého člověka. "Olomoucký kraj hlásí vyléčeného pacienta, celkem je to už sedmý. Dnes byl propuštěn po dvou negativních výsledcích domů," napsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) večer na twitteru.

Jde o muže z Japonska, který už opustil infekční oddělení prostějovské nemocnice. Měl dva negativní výsledky testů v rozmezí několika dnů. Japonec žijící v Olomouci byl prvním potvrzeným případem v kraji, nákaza byla u něj prokázána 10. března. Muž, který pracuje v prostějovské firmě, byl na služební cestě v Británii a zdržel se v Mnichově. Po návratu do Česka byl od začátku března v karanténě, kvůli zhoršujícím se příznakům nemoci nakonec kontaktoval lékaře. Vyléčení prvních tří lidí z Děčína, kteří se nakazili při lyžování v Itálii, oznámili lékaři před týdnem.

Česko bylo před týdnem po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila kvůli koronaviru k omezení pohybu obyvatel. Opatření o několik dní později doplnil zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Jsou zavřené školy, restaurace, kulturní i sportovní zařízení i většina obchodů s výjimkou těch, které prodávají potraviny či drogerii, nefunguje většina služeb, mnohé firmy včetně velkých automobilek přerušily výrobu.

Kabinet dnes prodloužil omezení volného pohybu osob v celé České republice další restriktivní opatření zatím do středy 1. dubna.

Mimořádná opatření kvůli šíření koronaviru, která ochromují každodenní život i ekonomiku v Česku, pokračují. Omezení volného pohybu, zavření restaurací a většiny obchodů potrvá prozatím do 1. dubna, s otevřením škol se počítá nejdřív v polovině května. Česko za dobu své existence nečelilo takové zkoušce, jako je pandemie koronaviru, řekl dnes večer v projevu odvysílaném třemi hlavními televizemi premiér Andrej Babiš (ANO).

Výjimečná opatření podle něj mohou trvat déle, než vláda očekávala. Kabinet dnes schválil změny v maturitách a pomoc pro firmy a živnostníky. Pokračuje distribuce ochranných prostředků pro zdravotníky, kromě dovozu z Číny se do výroby zapojují české firmy a vědci.

"Pandemii tak enormního rozsahu řeší celý svět a my, stejně jako vy, se na to teprve učíme reagovat. Proto nám, prosím vás, odpusťte dílčí chyby nebo problémy," uvedl premiér ve svém projevu. Celkově si ale podle něj Česko vede velmi dobře a situaci zvládne. Ostatní politici, z koalice i opozičních stran, ocenili v Babišově projevu poděkování dobrovolníkům a profesionálům napříč obory. Opozici ale chybělo vytýčení dalších plánů.

Kvůli koronaviru jsou od 11. března zavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Neotevřou se asi dřív než v polovině května či začátkem června. Ministerstvo školství ale nepočítá s tím, že by se kvůli tomu zkracovaly letní prázdniny. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) oznámil, že maturity by se mohly konat tři týdny po otevření škol, pokud se tak stane do 1. června. Při pozdějším otevření škol by se maturitní vysvědčení vystavilo podle výsledků z posledních tří vysvědčení maturanta.