Praktičtí lékaři z Vysočiny kritizují, že nemohou očkovat. Vakcíny dostávají velká města

Starší pacienti se tak musí složitě registrovat, a když bydlí mimo město, komplikovaně do očkovacích center cestovat, uvedli praktičtí lékaři z Vysočiny v otevřeném dopisu, který podepsaly desítky z nich. O dopise informovali ČTK v tiskové zprávě.

"Na očkování jsou praktičtí lékaři připraveni již od ledna, ale stát i Kraj Vysočina z nepochopitelných důvodů stále upřednostňuje v dodávkách vakcín očkovací centra umístěná většinou ve velkých městech. Nutí tak nejstarší pacienty do složité registrace a v případě bydliště mimo město i do komplikovaného dojíždění do očkovacích center, přestože většina (pacientů) preferuje očkování u svého praktického lékaře. Očkovací látky na Vysočině obdržela zatím i přes maximální úsilí většiny praktických lékařů jen hrstka z nich a navíc šlo pouze o značně omezené množství vakcín," uvedli praktičtí lékaři.

V dopisu dále uvedli, že stát pouští do očkovací kampaně stále další skupiny lidí, aniž by doočkoval ty stávající. Podle praktických lékařů se tak jen zvyšuje tlak a frustrace zdravotníků i pacientů. "Krom toho jsme svědky budování dalších zbytných očkovacích center v situaci, kdy ta historicky existující primární očkovací místa - ordinace primární péče - prakticky neočkují," stojí v dopisu.

Na Vysočině s 508.800 obyvateli se podledatministerstva zdravotnictví zatím využilo 71.243 vakcín. K sobotnímu večeru evidovali hygienici v kraji 630 nových případů koronaviru, laboratoře otestovaly 928 vzorků. Na Vysočině zemřelo v posledních 24 hodinách pět lidí nakažených covidem-19. Počet zemřelých, u nichž se tato nákaza prokázala, tak v kraji stoupl na 1023. Na Vysočině se podle krajských hygieniků od začátku epidemie loni v březnu kumulativně nakazilo 67.326 lidí. Vyléčených je 59.835.