Pro výzkum covidu vznikne program s 50 až 100 miliony

"Program by měl řešit zejména problémy v oblasti diagnostiky. V testování jsme závisí na dodávkách reagencií ze zahraničí," dodal. Do budoucna by se podle něj mohla změnit i celá koncepce vědy a výzkumu, kde by stát částečně určoval strategicky důležitá témata, kterými by se měli vědci zabývat. Dalším tématem Prymulova úřadu, které opakovaně vyzdvihoval i premiér Andrej Babiš (ANO), je prevence nemocí, zejména rakoviny.

Peníze na výzkum související s koronavirem pošle také Technologická agentura ČR, která koncem dubna vyhlásila soutěž Programu ÉTA. Vědci do ní mohou podávat návrhy na projekty, které pomohou zmírnit dopady koronaviru na sociální oblast, ekonomiku, kulturu a vzdělávání. TA na ni dá 100 milionů korun, výzkumníkům jejich projekty podpoří až z 80 procent, maximálně však čtyřmi miliony korun.

Podle Prymuly by v České republice mohlo začít i testování vakcíny na covid-19. "ČR má kapacity na provádění klinických studií," řekl zmocněnec. Zájem má například rakouská firma, která vyvíjí obecnou vakcínu, která by měla fungovat na všechny typy koronavirů, nový způsobující covid-19, ale také starší MERS či SARS. Jedná se také o obnovení výroby a testování v uzavřeném závodu na výrobu vakcín ve středočeském Bohumilu, který koupila americká firma Novavax.

Ministerstvo zdravotnictví minulý týden vypsalo výběrové řízení na Prymulova nástupce na postu náměstka pro zdravotní péči. Zájemci se mají hlásit do 1. července. Post vládního zmocněnce pro vědu a výzkum byl přímo pro něj zřízen, další dva zanikly a v současné době jich je osm, například pro lidská práva, jadernou energetiku, sport nebo informační technologie.