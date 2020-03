Prymula stanul v čele Centrálního řídícího týmu COVID-19

Prymulu v čele krizového štábu vystřídal místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Do projektu chytré karantény se podle Babiše zapojí až 330 vojáků. Poznamenal, že poslat vojenské zdravotníky na pomoc krajům k péči o seniory není možné.

Centrální řídící týmu COVID-19 bude podle informací ČTK fungovat jako dočasný poradní orgán vlády. Na starosti bude mít koordinaci opatření proti epidemii koronovariu, tedy i projekt takzvané chytré karantény. Samotné chytré karanténě velí generál Petr Procházka.

Babiš řekl, že se ČR dostala do druhé fáze, tedy nahrazení plošných opatření konceptem chytré karantény. Prymulu proto podle premiéra v čele krizového štábu vystřídal Hamáček. Prymula se nově bude věnovat například právě chytré karanténě.

Babiš řekl, že projekt chytré karantény byl dnes spuštěn v Jihomoravském kraji, hlavní roli v něm má hrát armáda, projektu proto velí Procházka. "Je to velice důležitý projekt, pokud by byl úspěšný, tak samozřejmě bychom mohli uvažovat po Velikonocích o uvolnění některých těch opatření, které jsme přijali," dodal premiér.

Podle Prymuly byl Jihomoravský kraj vybrán, protože je středně zatížen koronavirovou nákazou. Během tohoto týdne chce zjistit, zda bude možné projekt zavést na celém území České republiky. Označil ho za nezbytný, aby bylo možné plošné opatření postupně rozvolňovat. Odmítl, že by se tým duplikoval s krizovým štábem, protože bude řešit zdravotnickou problematiku, zabývat se bude veškerými epidemiologickými opatřeními, které bude navrhovat vládě. O potřebnosti zřízení odborného týmu je přesvědčen i Hamáček.

Vláda se dnes bavila i o dalším zapojení armády do pomoci v boji proti koronaviru. Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek v neděli požádal armádu o výpomoc v domově důchodců Břevnice. Podle Hamáčka i Babiše hejtman žádal o vyslání vojenských zdravotníků. To podle nich ale není možné, protože by se tak oslabila kapacita vojenských nemocnic. "Budeme hledat způsob, jak zapojit více vojáků do řešení té krize, ale nikoli v rovině zdravotnické, ale spíše v rovině další výpomoci," řekl Hamáček. Podle Babiše armáda do chytré karantény zapojí 330 vojáků.