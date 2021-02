Stát změní pravidla pro očkované. Zřejmě nebudou muset do karantény

Do karantény nyní musejí podle metodického pokynu podepsaného hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou i lidé, kteří byli proti koronaviru očkovaní. Prymula o víkendu s Rážovou probíral nová opatření, která přijalo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, označované za světovou autoritu. "Lidé, kteří jsou kompletně očkováni, to znamená zpravidla 14 dnů po druhé dávce, by měli být bráni jako jedinci, kteří nemusí do karantény," uvedl. Platí ale určité výjimky například u lidí, kteří trpí těžkým onemocněním, dodal.

V Americe podle Prymuly postupují tak, že očkovaní lidé nemusejí do karantény, ale jen po dobu tří měsíců od druhé očkovací dávky. Zatím nejsou další data, dá se tak předpokládat, že i v ČR by zatím platilo tříměsíční osvobození od karantény. Epidemiologická skupina už toto doporučuje, řekl Prymula.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po nákaze vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy do karantény nenastoupil. Jedním z důvodů bylo podle Prymuly to, že již podstoupil obě dávky očkování. Z legislativního hlediska do karantény nemusel, protože nosí respirátor třídy FFP2, tvrdí Prymula.

I očkovaný člověk se může podle přednosty Ústavu biochemie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jana Trnky nakazit. Zatím ale není prokázáno, že by množství vylučovaného viru bylo tak velké, aby se mohl nakazit někdo další, řekl. Dodal, že je proto rozumné, aby očkovaní lidé byli z karantény vynecháni. Navíc by toto řešení mělo být i motivačním prvkem, aby se lidé očkovat dali.

Očkovaní lidé by měli mít nepochybně mírnější režim také podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky.

Jasně by se měla upřesnit také pravidla pro lidi, kteří nemoc covid-19 prodělali, řekl Prymula. Na úrovni alespoň Evropy by měli mít lidé v elektronické nebo písemné podobě informaci, zda byli nakaženi, testováni či očkováni.

Poslední metodický pokyn, který měl sjednotit postup krajských hygienických stanic při rozhodování o dalším postupu u očkovaných, je z 29. ledna.