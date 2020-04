Svatoanenská nemocnice Brno dostane remdesivir na léčbu covid-19

Svatá Anna je určená pro pacienty s koronavirem ve vážném stavu, nyní má pět takových pacientů. Program rozšířeného přístupu pro remdesivir povolilo ministerstvo zdravotnictví.

Další tři zařízení jsou pražské Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice v Motole a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. "Jsme za to samozřejmě moc rádi. Remdesivir by měl do naší nemocnice dorazit do dvou týdnů. Logistika použití a počty se zatím pořád ladí," uvedla Lipovská.

Podle ní se zatím jedná o tom, jaká bude případná další distribuce léků do dalších nemocnic. Svatá Anna měla pro pacienty ve vážném stavu vyčleněno 43 lůžek s možností plicní ventilace, kvůli postupné obnově provozu ale snížila jejich počet na 12, v případě potřeby jej může znovu zvýšit.

Remdesivir dostával v Praze taxikář nakažený koronavirem, který byl ve vážném stavu. Jeho stav se zlepšil, lékaři ale uvedli, že nelze říci, zda byl lék remdesivir pro uzdravení pacienta zásadní. List Financial Times s odvoláním na pracovní dokumenty zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací (WHO) navíc napsal, že remdesivir od společnosti Gilead Sciences selhal při první klinické studii léčby nemoci covid-19 mezi náhodně vybranými pacienty. Lék vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře.

V Jihomoravském kraji je od začátku pandemie k dnešnímu ránu 434 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. V ČR je přes 7400 případů, 221 lidí s nemocí zemřelo a 2555 se vyléčilo.