V pondělí přibylo 206 nakažených, reprodukční číslo se drží pod jedna

Reprodukční číslo ukazuje, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný člověk. Do víkendu se dva týdny pohybovalo nad hodnotou jedna, což značí zrychlování epidemie, od soboty zůstává pod touto sledovanou hranicí. Minulý týden laboratoře zjistily v pracovní den v průměru 211 případů koronaviru, prakticky stejně jako předchozí týden od 9. srpna.

Stagnuje i takzvané incidenční číslo, které udává týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel. Čtvrtý den v řadě je v republikovém průměru na hodnotě 12. Nejvyšší je dlouhodobě v Praze s 27 nakaženými na 100.000 lidí za posledních sedm dní. Nejméně se epidemie nyní šíří v Královéhradeckém kraji s týdenní incidencí zhruba pět.

S covidem-19 bylo v nemocnicích v pondělí 58 lidí, podobně jako o víkendu, o týden dříve vyžadovalo nemocniční péči 65 pacientů. Ve vážném stavu je nyní deset hospitalizovaných. První pracovní den tohoto týdne se proti koronaviru očkovalo bezmála 45.100 lidí, to je asi o 3500 víc než minulé pondělí. Od začátku vakcinace loni v prosinci zdravotníci podali víc než 11,2 milionu dávek, dokončené očkování má přes 5,5 milionu lidí, tedy přes polovinu všech obyvatel. Cílem je dosáhnout proočkovanosti minimálně 70 procent lidí. Očkovat je nyní možné od 12 let.

Od začátku loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno téměř 1,68 milionu případů koronaviru, drtivá většina se vyléčila a 30.385 lidí s covidem-19 zemřelo. Zatím poslední úmrtí eviduje ministerstvo zdravotnictví v pátek.

Testů na koronavirus laboratoře v pondělí provedly zhruba 28.600 přesnější metodou PCR a přes 57.700 bylo testů antigenních. O týden dříve se provedlo o skoro 17.000 víc antigenních testů a zhruba 7000 víc PCR testů. Preventivní testy na covid-19 budou od září i nadále zdarma pro všechny. Vláda původně plánovala po prázdninách zpoplatnit testy pro lidi nad 18 let, rozhodnutí ale v pondělí změnila kvůli nepříznivému vývoji epidemie v některých evropských zemích.

Odborníci očekávají, že s nadcházejícím návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu-19 sílit. Vývoj by ale neměl být tak dramatický jako loni. I při vysoce rizikovém scénáři vývoje by v nemocnicích mohlo být v druhé polovině září kvůli covidu kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče, uvedl v pondělí ředitel Ústavu statistických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Letos v březnu, v době nejsilnější vlny epidemie, bylo v nemocnicích přes 9000 lidí. Rizikem pro podzim je podle Duška asi 440.000 lidí nad 60 let, kteří nejsou očkováni ani neprodělali onemocnění, a nedostatečná proočkovanost mladší populace.

Epidemie v poslední době stagnuje, nákazy se šíří hlavně mezi mladými lidmi od 16 do 30 let. Tři čtvrtiny nových případů se týkají lidí, kteří nejsou očkovaní, a denní přírůstky ve zranitelné populaci jsou v jednotkách případů.