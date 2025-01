PŮVODNÍ ZPRÁVA | EU si musí uvědomit svou sílu, upozornil Jirušek. Trump transatlantickou spolupráci nezboří

Trumpova administrativa podle Jiruška bude určitě tlačit na to, aby evropští členové NATO zvýšili výdaje na obranu. „Řídicím motivem administrativy je v tomto ohledu menší angažovanost v Evropě a zaměření na jiné oblasti, zejména Čínu. I vzhledem k tomu se nedá hovořit o izolacionismu, ale spíše o omezené angažovanosti,“ vysvětlil.

S tímto tlakem souvisí i celkový přístup Trumpovy administrativy, která je známá svou pragmatičností a transakčním stylem vyjednávání. „Tlak na vyšší obranné výdaje je prakticky jistý. Bylo tomu tak ostatně i během minulé Trumpovy administrativy. Evropa (tedy v tomto ohledu EU) by měla být konstruktivní, ale zároveň se nebát vyjednávat tvrdě,“ upřesnil Jirušek.

Vedle obranných výdajů se však důležitým tématem stávají i širší obchodní vztahy mezi Evropou a Spojenými státy, které rovněž vyžadují strategický přístup. „Zvyšovat svoji obranyschopnost by ale evropské země rozhodně měly. I bez ohledu na postoj Spojených států je to v dnešním světě, a především s ohledem na ruskou agresi, nezbytnost,“ zdůraznil.

Zároveň by však neměly být opomenuty širší strategické vazby mezi Evropou a Spojenými státy, které jsou základem transatlantické spolupráce. „Je potřeba říci, že transatlantická spolupráce není něco, co by jakákoli administrativa zbořila během jednoho volebního období. Ani jedna strana k tomu nemá důvod a nemá na tom jistě ani zájem. Verbálně konfrontační styl nutně neznamená propad vztahů, byť se ochlazení dá čekat,“ připustil expert.

Jedním z možných třecích bodů této spolupráce by mohla být obchodní politika, kde se Trumpova administrativa může rozhodnout pro uvalení vysokých cel. „I pro USA je ale Evropa důležitý partner a případná cla budou dvousečná. Pokud by například evropské výrobky kvůli clům v USA výrazně zdražily, dopadne to samozřejmě na tamní spotřebitele. I na to se bude muset administrativa při rozhodování ohlížet, zejména při výběru, jaké výrobky clem zatíží,“ podotkl.

I přes možný tlak ze strany USA má Evropská unie vlastní nástroje, jak na takové kroky reagovat. „Naopak i EU může uplatnit řadu tarifních i netarifních bariér pro americké exportéry. Jde o to, aby si Unie uvědomila svoji sílu. Je bohatým a atraktivním trhem a tuto svoji váhu se musí naučit používat,“ upozornil Jirušek.

Kromě obchodních a diplomatických otázek zůstává zásadní i bezpečnostní dimenze, zejména s ohledem na hrozbu ze strany Ruska v případě, že by Washington upustil od role bezpečnostního garanta evropských zemí. „Suma evropských vojenských kapacit je jistě dostatečně odstrašujícím prvkem,“ nastínil expert.

„Tím spíše, když se podíváme, s jakými potížemi se potýká Rusko na Ukrajině, kde to podle původních plánů Kremlu mělo skončit jeho rychlým vítězstvím. Drolení jednoty ale pro Evropu každopádně znamená nebezpečí, zejména pro krajní křídla NATO,“ uzavřel.