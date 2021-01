Vakcínu od Moderny dostanou moravskoslezská zařízení ve čtvrtek

"Mělo by to tak být," řekla na dotaz ČTK, zda už je vakcína od Moderny v Brně, mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Je to první dodávka od Moderny. Dosud bylo v republice očkováno asi 40.000 lidí vakcínou od prvního výrobce schválenou pro EU, tedy od firem Pfizer a BioNTech.

V Moravskoslezském kraji dnes začalo očkování v domovech seniorů, například v domově Slunečnice v Ostravě. Očkuje se zatím právě látkami firem Pfizer a BioNTech. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) v pondělí řekl, že od čtvrtka by měla přijít na řadu další sociální zařízení, kde by se očkovalo vakcínou Moderna.

"Do domovů, které budou schopny začít očkovat tento týden, bude proveden rozvoz ve čtvrtek a pátek," uvedla Birklenová. Do zařízení sociálních služeb se vakcíny budou rozvážet podle zájmu, jaký projevily. Do domovů seniorů půjde téměř 5000 dávek, do domovů se zvláštním režimem 2000 a do domovů pro zdravotně postižené 1500 dávek.

"O očkování projevilo k dnešnímu dni zájem téměř 5000 uživatelů/klientů a více než 3000 zaměstnanců sociálních služeb," uvedla mluvčí. Proces distribuce z FNO do domovů se bude řešit ještě dnes. "Logistika je velmi náročná - organizací je více než 150 napříč krajem, je nezbytné vyřešit nejen přísné podmínky distribuce, ale i skladování," doplnila Birklenová.

Hejtman předpokládá, že se brzy budou očkovat i praktičtí lékaři a ambulantní specialisté. Nejpozději v únoru by se mohlo začít očkovat ve vysokokapacitním očkovacím centru, které kraj chystá na Černé louce v Ostravě. Kraj plánuje, že velkokapacitní očkovací centra pak postaví i v dalších větších městech.