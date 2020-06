Nemáme nic. Šéf hmotných rezerv přiznal pravdu o ochranných pomůckách

„V tuto chvíli nemáme v hmotných rezervách z ochranných pomůcek nic,“ sdělil v televizi CNN Prima NEWS předseda Správy státních hmotných rezerv ČR (SSHR) Pavel Švagr. Jediné reálné zásoby má podle něj ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví v Sedlčanech, odkud stále probíhá distribuce. SSHR tedy nyní vypisuje zakázky pro doplnění chybějících zásob, aby se připravila na možnou druhou vlnu pandemie.

Problém je, že SSHR zásobuje pouze státní instituce a zaměstnance. Hospodářská komora ČR (HK) proto podle Ivo Hlaváče řeší, jak zajistit přípravu pomůcek i pro soukromé podniky. „Měl by se zvýšit i podíl českých dodavatelů do státních hmotných rezerv,“ řekl. „Skutečně kapacitně připravených českých dodavatelů není tolik, byť ten počet roste a je rolí státu, aby je podpořil. Stát pro to nedělá dost. Podmínky tendrů by mohly více motivovat české výrobce,“ uvedl Ivo Hlaváč.

Švagr zmínil, že v první fázi bylo sto procent výrobků z Číny, ale na konci května bylo již dvacet procent od českých dodavatelů. „Podíl se zvětšoval, ale je třeba říci, že s ohledem na to ohromné množství výrobků, které budeme pořizovat, vzniká otázka na kapacitu, kterou české firmy mají,“ upozornil předseda. „Každý výrobek navíc musí splňovat certifikáty. Tady může být, myslím, problém, protože certifikace trvá poměrně dlouho,“ upřesnil.

Hlaváč tvrdí, že HK hledá chytrý systém obměny pomůcek a léků. „Nechceme mít ve skladech například miliony roušek, které za nějakou dobu budou po datu použití,“ popsal příklad Hlaváč. Předseda Švagr poukázal na to, že každý má povinnost se přiměřeně připravit a SSHR je až tou poslední instancí.

„Na podzim je před námi riziko souběhu chřipkové epidemie a koronaviru, ale nemáme v tuto chvíli řešení,“ posteskl si Hlaváč. Podle jeho slov se nemůže opakovat situace, kdy se každý den čeká na pomůcky a ony nejsou. Této situaci se budou snažit v rámci HK předejít.