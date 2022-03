Ve světě se objevila nová varianta deltakron, kombinuje deltu a omikron

Na novou variantu podle Šerého upozornil virolog Leondios Kostrikis z kyperské univerzity. "Oznámil, že objevil v několika vzorcích novou variantu koronaviru vzniklou rekombinací varianty delta a omikron a nazval ji deltakron. Byl za to kritizován a téměř nikdo mu nevěřil," řekl Šerý.

Podle něj se ale nyní varianta potvrdila a objevila se ve Francii, Dánsku, Nizozemsku, ale také v USA. Bližší podrobnosti by podle Šerého měly být známé v příštích dnech. Jeho laboratoř umí odhalit jak deltu, tak omikron a připravuje se i na to, že by v příštích týdnech mohla umět odhalit standardně u všech vzorků i deltakron.

"Problém ale nastává s tím, že od 1. dubna nebudou pojišťovny platit nesmluvním partnerům, tak budeme muset testy nabízet pouze samoplátcům," řekl Šerý. Lidé tak budou muset za PCR test platit 814 korun, přestože nyní ho mají hrazený zdravotní pojišťovnou.

Laboratoř se snaží získat s pojišťovnami smlouvu. "Volají nám lidé, že i od dubna chtějí chodit na testy do naší laboratoře. Pokud ale chtějí test hrazený pojišťovnou, odkazujeme je na pojišťovny," dodal Šerý.

Na jižní Moravě se první potvrzené případy covidu objevily před dvěma lety. Od té doby je v kraji 409.720 potvrzených případů. Vyléčilo se 397.949 lidí, naopak 4788 s nemocí zemřelo. Vyplývá to z webu ministerstva zdravotnictví.

Pandemii koronaviru svět stále nemá za sebou. Zvyšující se či dokonce rekordní počty nově nakažených hlásí řada států, mezi nimi například Nizozemsko, Rakousko, Čína, Německo nebo Jižní Korea, kde se počty pozitivních testů pohybují ve stovkách tisíc za den.

I v Česku se ale situace může zhoršit, upozornil například biolog Jaroslav Flegr. "Teď “šijeme roušky” – pomáháme uprchlíkům. Už brzy však začnou Klaus a Okamura vykřikovat, že nám sem uprchlíci zanesli covid. Tak ne – i tuhle vlnu jsme si udělali sami předčasným rozvolněním," napsal na twitteru.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ale kolísavé počty nakažených přikládá počasí. "Jak se mění počasí a objevuje se jaro, tak jako u všech respiračních chorob, i u covidu bude počet pacientů stoupat. Nemoc se šíří, je to virové onemocnění," řekl na tiskové konferenci novinářům.

Dodal, že důvodem rostoucích čísel může být subvarianta koronaviru omikron BA.2. "Za tři týdny bude další mutace, která se už nyní objevuje na jihu Evropy," doplnil Válek a apeloval na občany, aby se nechali proti koronaviru očkovat.