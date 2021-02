Zdravotní ústav eviduje 158 případů opakované nákazy koronavirem

Kromě toho ústav zaznamenal 363 případů možných reinfekcí, u kterých ale minimálně jedna z nákaz neměla příznaky. SZÚ o tom dnes informoval ČTK.

Za opakovanou nákazu, takzvanou reinfekci, se považuje opakované, potvrzené onemocnění, kdy člověk má příznaky choroby a kdy mezi první a druhou nákazou bylo 90 a více dnů.

Od začátku epidemie loni v březnu do konce letošního ledna bylo nahlášeno přes 982.000 případů nemoci covid-19. Z toho u 102 žen a 56 mužů odborníci potvrdili, že měli opakované symptomatické onemocnění. "Věkové rozpětí u osob, které prodělaly reinfekci, je jeden až 94 let, medián 44 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 92 až 320 dní," uvedl vedoucí Oddělení biostatistiky SZÚ Marek Malý.

Odborníci i dále doporučují očkovat i ty lidi, kteří infekci v minulosti prodělali. "Onemocnění covid-19 se s velkou pravděpodobností již stalo součástí našeho života a je třeba si zvyknout na skutečnost, že virus SARS-CoV-2 bude v lidské populaci trvale přítomen, a musíme se s ním naučit žít, podobně jako s jinými hromadně se vyskytujícími respiračními onemocněními," dodal vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Od začátku epidemie loni v březnu se v Česku nákaza koronavirem prokázala téměř u 1,135 milionu lidí, počet vyléčených přesáhl milion. S covidem-19 dosud zemřelo 18.913 lidí. Nakažených hygienici aktuálně evidují 112.305, počet v posledních dnech roste.