Chřipka je v Česku aktuálně v plné síle. Podlehlo jí 67 osob

Z krajů je nemocnost nejvyšší v Karlovarském kraji, přičemž v devíti krajích se výskyt nemoci zvyšuje a v pěti klesá. Celkově ale nejsou mezi regiony významné rozdíly, konstatoval ústav.

"V kategorii onemocnění s klinickým obrazem odpovídajícím chřipce (ILI), která je k hodnocení výskytu chřipky citlivější, se v aktuálním týdnu celková nemocnost snížila o 4,4 % oproti týdnu minulému. Případů ILI však stále ještě výrazně přibývá mezi dospělými od 25 do 64 let, nárůst představuje více než 38 %, zatímco u dětí již chřipkové infekce klesají. Lze se domnívat, že se nacházíme těsně za vrcholem letošní chřipkové epidemie," uvedl MUDr. Jan Kynčl z oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

Vysoký výskyt chřipky přetrvává i v jiných evropských zemích, vyplývá z dat ECDC a WHO. V Česku jsou nadále evidovány vysoké počty pozitivních záchytů virů chřipky ve vyšetřených vzorcích. Cirkulují stále viry chřipky typu A i viry chřipky typu B.

Do 14. února bylo nahlášeno celkem 272 klinicky závažných případů chřipkové infekce, které vyžadovaly hospitalizaci v režimu intenzivní péče. 67 osob následkům infekce podlehlo.

"Respirační infekce včetně chřipky stále vysokou měrou kolují v populaci. Je tedy nadále na místě dodržovat základní hygienické návyky, často si mýt ruce, kýchat a kašlat ideálně do jednorázových kapesníků nebo alespoň do předloktí, nikoli s nezakrytým nosem a ústy. Neváhejme pro ochranu svou i svého okolí využívat roušky či respirátory. Tuto ochranu doporučujme zejména seniorům a imunitně oslabeným, samozřejmostí by rouška měla být také při návštěvě zdravotnického zařízení nebo například při návštěvách v domovech seniorů," dodala hlavní hygienička Barbora Macková.