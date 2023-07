Zelenskyj se sešel s Pavlem. Do Česka měl přiletět už před dvěma týdny

"Na Pražský hrad přicestoval muž, který svým odhodláním a statečností inspiruje celý svět. 500 dní prezident Zelenskyj a ukrajinský lid odolávají ruské agresi. Za Českou republiku ho dnes mohu znovu osobně ujistit, že v boji za svobodu a suverenitu není sám a nikdy nebude," napsal Pavel na twitteru.

Zelenského v Česku ještě čeká jej schůzka s premiérem Petrem Fialou a šéfy obou komor parlamentu, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou.

Tématem jeho jednání v Česku bude podle ukrajinského prezidenta obrana, blížící se summit NATO, evropská a euroatlantická integrace Ukrajiny, situace u Záporožské jaderné elektrárny i rekonstrukce napadené Ukrajiny.

"Návštěva ukrajinského prezidenta má být vyjádřením ocenění podpory, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině od začátku ruské agrese, a přinést vzájemné ujištění, že tato podpora bude pokračovat. Na jednání mezi čtyřma očima by prezidenti měli koordinovat své postoje před summitem NATO ve Vilniusu, kde se očekává diskuse mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu," uvedl Hrad v tiskové zprávě.

Návštěva Zelenského se domluvila už v červnu

Zelenskyj byl do Prahy pozván po na schůzce s premiérem Petrem Fialou (ODS) 1. června během summitu Evropského politického společenství (EPC) v Moldavsku. České televizi to dnes řekl poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.

Zelenskyj měl podle něj pozvání do Prahy už od začátku ruské invaze, tehdy ale nemohl cestovat. "Když se s ním teď viděl premiér v Moldavsku, tak si řekli, že při další cestě do Evropy navštíví Česko. To prezident dodržel," uvedl Pojar s tím, že původní termín návštěvy měl být před dvěma týdny.

Dnešní den podle Pojara vyhovuje více, protože ve středu a dnes jsou v Česku státní svátky a Praha je prázdná. "Většina Pražanů je mimo hlavní město. Z bezpečnostního i logistického pohledu je to jednodušší," uvedl s tím, že návštěva by měla mít hladký průběh.