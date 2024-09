Železničáři se připravují na extrémní počasí. Na cestující se obrátili s prosbou

V důsledku extrémních srážek může docházet k poškození tratí, případně pádu stromů do kolejiště a v návaznosti na to ke komplikacím v železniční dopravě, informovaly České dráhy v tiskové informaci pro EuroZprávy.cz.

"Prosíme cestující, aby se na možné komplikace při cestování preventivně připravili, vybavili se na cestu dostatečným množstvím tekutin, jídlem, případně léky, které pravidelně užívají, a to i v případě cest na kratší vzdálenost," vyzval dopravce.

ČD v souvislosti s varováním meteorologů zavádí preventivní opatření. Dojde k aktivaci pohotovostní služby, kterou budou držet zaměstnanci, aby zmírnili dopady komplikací v provozu, zajistili informování o mimořádných událostech a posílili péči o cestující.

Česko zasáhnou od čtvrtka do neděle extrémní srážky, které mohou způsobit velké povodně. Vyplývá to z dnes vydané výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejhorší bude situace ve východní polovině republiky, která se na výstražné mapě zbarvila do červené barvy. Ta značí extrémní stupeň nebezpečí.

V červeně označených oblastech, které zahrnují celý Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj a Vysočinu, části Jihočeského, Královéhradeckého a Libereckého kraje a oblast Poděbrad ve středních Čechách, hrozí extrémní srážky či povodňové ohrožení.

Podle meteorologů tam od čtvrtka do neděle spadne od 150 do 250 milimetrů srážek. V okresech Králíky v Pardubickém, Jeseník a Šumperk v Olomouckém a Bruntál, Krnov a Rýmařov v Moravskoslezském kraji mohou úhrny za sledované období dokonce překročit i 300 milimetrů. Na zbytku území s výjimkou severozápadního cípu republiky hrozí vydatný (do 100 milimetrů) či velmi vydatný déšť (100 až 150 milimetrů).

Meteorologové s ohledem na vydatné srážky očekávají, že od pátečního večera výrazně stoupnou hladiny vodních toků. "Nejvyšší vzestupy s četným překročením třetího stupně povodňové aktivity předpokládáme až během soboty a neděle. V povodích, kde budou 24hodinové úhrny přesahovat hodnoty nad 120 mm, předpokládáme i možnost výrazného překročení limitů pro 3. SPA," dodali.