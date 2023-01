Zeman dá ve druhém kole hlas Babišovi. SPD podporu teprve ohlásí

Bývalý vysoký představitel armády a NATO Petr Pavel, který v prvním kole získal nejvíc hlasů, je sázkovým favoritem druhého kola. Jeho šance by mohlo negativně ovlivnit, pokud by Babiše podpořilo hnutí SPD. Jeho lídr Tomio Okamura dnes řekl, že určité doporučení k druhému kolu dá v brzké době.

Babiš, který v prvním kole skončil těsně za Pavlem, má podle Zemana větší politickou zkušenost. Pavel určitě rozumí armádě, ale nemá kvalifikaci v jiných oblastech, je přesvědčena současná hlava státu. "Podle mého názoru prezident potřebuje být odborníkem na témata, která takříkajíc pálí veřejnost, a to jsou v podstatě socio-ekonomická témata," řekl dnes Blesku Zeman, který Pavla považuje za vládního kandidáta.

Pavel na twitteru na Zemanova slova reagoval tak, že Babiš má větší zkušenost s politikou imponující dosluhující hlavě státu, tedy politikou rozdělování, chaosu, překrucování faktů a lží. V České televizi (ČT) následně zopakoval, že není vládním kandidátem. "Vždycky jsem zdůrazňoval, že moje stanoviska budou nezávislá na vládě, tak jako jsem nakonec zastával nezávislá stanoviska vždycky," uvedl Pavel. Dodal, že je připraven s vládou spolupracovat, ale zároveň být k ní velice kritický.

Pavel se v ČT vyjádřil kriticky i k Babišovu plánu, že by jako prezident uspořádal mírový summit k válce na Ukrajině. Pavel zároveň označil za absurdní, aby byl kvůli svému postoji k událostem na Ukrajině označován za válečného štváče.

V reakci na kritiku ze strany svého protikandidáta, že po ruské anexi Krymu v roce 2014 se z pozice premiéra nepokusil o uspořádání mírového summitu, Babiš uvedl, že v listopadu 2018 na vzpomínkové ceremonii u příležitosti 100. výročí konce první světové války v Paříži byli všichni světoví lídři a nejednal o tom nikdo. "V listopadu 2019 jsem byl na oficiální návštěvě Ukrajiny a odsoudil jsem anexi Krymu," řekl. Předseda ANO také odmítl, že by jeho předvolební návštěva u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona byla marketingovám tahem, jak tvrdí Pavel. Babiš argumentuje tím, že s Macronem má přátelské vztahy.

Podle sázkových kanceláří je Pavel favoritem druhého kola prezidentské volby, která se bude konat koncem ledna. Na jeho vítězství je kurz okolo 1,12:1, zatímco na výhru předsedy hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše 6:1. Z informací sázkových kanceláří pro ČTK plyne, že Češi dosud na volbu prezidenta prosázeli zhruba 300 milionů korun.

Pro vítězství ve druhém kole bude pro oba kandidáty důležitá podpora od uchazečů o prezidentskou funkci, kteří vypadli v kole prvním. Nerudová, Fischer, Hilšer a Diviš vyjádřili podporu Pavlovi. Nejistý je zatím postoj hnutí SPD, které do voleb neúspěšně vyslalo poslance Jaroslava Baštu. Předseda SPD Tomio Okamura dnes ČTK řekl, že se v sobotu večer s Babišem sešel. Určité doporučení k druhému kolu prezidentské volby chce SPD dát v brzké době. Večer na twitteru uvedl, že v souladu s politickými postoji hnutí rozhodně nepodpoří kandidáta vládní pětikoalice.

První kolo v pořadí třetí přímé volby českého prezidenta přitáhlo k urnám rekordních více než 68 procent voličů. Velký byl i zájem veřejnosti o výsledky voleb. Volební studia tuzemských televizních stanic sledovaly v sobotu v průměru stovky tisíc diváků, alespoň na chvíli je zapnuly miliony lidí. Nejvyšší kontinuální sledovanost vykázalo volební studio ČT24, které sledovalo v průměru 776.000 diváků, další stovky tisíc diváků přilákala vysílání na komerčních stanicích Nova a CNN Prima News.

Pavel získal od voličů 35,4 procenta hlasů, druhý Babiš 34,99 procenta. Generálovi ve výslužbě od vítězství v prvním kole do dnešních 17:30 přispěli lidé na druhé kolo voleb asi 1,98 milionu korun. Vyplývá to z jeho transparentního účtu. Babišovi kampaň platí jeho hnutí. Na účty mu zatím příznivci poslali dva drobné dary a odpůrci několik haléřových příspěvků s hanlivými vzkazy.

Podle listu The New York Times (NYT) jsou české prezidentské volby důležité ani ne tak pro to, co přinesou, jako spíše pro to, co ukončí; a sice éru dosavadního "excentrického a tvrdě pijícího" prezidenta, který se často dostával do sporů s českou vládou a evropskými spojenci kvůli své snaze o sbližování s Ruskem a Čínou. Bez ohledu na to, který ze dvou finalistů nakonec zvítězí, "odchod Miloše Zemana, českého prezidenta poslední dekády, by měl zahraniční vztahy země vrátit na jednoznačně prozápadní cestu", míní NYT.