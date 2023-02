Zeman mluvil na dálku s izraelským prezidentem Herzogem

"Šlo o velmi přátelský rozhovor na závěr mandátu, poděkování za mimořádné vzájemné vztahy a vyjádření přátelství Státu Izrael," sdělil Ovčáček k tématům videohovoru Zemana s Herzogem. Novým prezidentem České republiky byl na konci ledna zvolen někdejší vysoký představitel armády a NATO Petr Pavel. Inaugurace nového prezidenta je naplánována na 9. březen.

Zeman ještě na začátku ledna uváděl v médiích, že by chtěl před koncem svého mandátu Izrael osobně navštívit, a to při příležitosti možného přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. O přesunu ale zatím nebylo rozhodnuto. Na otázku, zda Zeman cestu do Izraele nadále plánuje, Ovčáček neodpověděl.