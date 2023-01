Zeman se chystá předat rakouskému prezidentovi Van der Bellenovi Řád bílého lva

Do konce svého mandátu v polovině března by Zeman chtěl otevřít v srbském Bělehradě centrum Český dům. "Snad se podaří přes odpor pana (ministra zahraničí Jana) Lipavského a s podporou pana premiéra (Petra) Fialy uskutečnit i cestu do Izraele při příležitosti přesunu ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma," uvedl prezident.

Zeman nedávno uvedl, že předpokládá, že vláda schválí přesun českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Premiérovi navrhl, aby společně letěli do Izraele a otevřeli tam českou ambasádu v Jeruzalémě. Fiala je přesunu ambasády nakloněn, vláda ale při nynějším předsednictví v Radě Evropské unie a válce na Ukrajině musí řešit aktuálnější výzvy, reagoval před vánočními svátky mluvčí vlády Václav Smolka.

Podle Zemana se přesun ambasády pokouší ministr Lipavský (Piráti) sabotovat. Lipavský před koncem loňského roku uvedl, že Česko dodržuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN i jednotný postoj Evropské unie k možnému přesunu velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. EU s přesuny nesouhlasí, stejně jako většina států světa Jeruzalém za hlavní město Izraele neuznává, protože si na něj činí nárok i Palestinci.

České velvyslanectví v Tel Avivu má od loňského roku v Jeruzalémě úřadovnu. Své ambasády přestěhovalo několik zemí včetně Spojených států, jejich rozhodnutí vyvolalo ostrou reakci Palestinců i arabského světa.