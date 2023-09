Zemřela disidentka a signatářka Charty 77 Otta Bednářová

Otta Bednářová se narodila 18. června 1927 v Praze. Po absolvování reálného gymnázia se stala členkou komunistické strany a našla zaměstnání v ČKD. V roce 1950 se připojila k Československému rozhlasu, kde začala pracovat. V roce 1963 přešla do Československé televize, kde se stala spoluautorkou pořadu Zvědavá kamera.

Ve své reportáži s názvem "Svědectví pro výstrahu" odhalila kulisy vykonstruovaných procesů 50. let a dokumentovala i další citlivá témata té doby. Postupem času revidovala své názory na komunistickou ideologii, a to již během 50. let. Po událostech roku 1968 byla nucena opustit Československou televizi a byla vyloučena z KSČ. Od roku 1974 se začala aktivně podílet na šíření samizdatové literatury a stala se tak terčem zájmu Státní bezpečnosti (StB).

Konec roku 1976 přinesl první vlnu signatářů Charty 77, do níž se Bednářová zapojila a podepsala příslušný dokument. O rok později spolu s dalšími signatáři Charty 77 založila Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS).

V důsledku svého disidentského angažmá byla v roce 1978 zatčena a spolu se skupinou dalších disidentů odsouzena ke tříletému nepodmíněnému trestu. Strávila ve vězení šestnáct měsíců. Po propuštění se znovu zapojila do disentu a podílela se na šíření samizdatové literatury a dalších zakázaných textů. Po sametové revoluci pokračovala v aktivitách pro demokratické změny a pracovala ve Výboru dobré vůle Olgy Havlové.