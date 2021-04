Aktuální opatření od pondělí umožňují obnovení amatérského sportu

Vyplývá to z právního výkladu České unie sportu (ČUS), který ČTK potvrdila i Národní sportovní agentura. Její představitelé ale mají zároveň informace, že se opatření ještě mohou změnit.

Sportovní činnost organizovaná svazy je postavená na spolcích, takže na tuto formu se při interpretaci nařízení soustředil advokát ČUS Daniel Viduna. V mimořádném opatření jsou povoleny spolkové akce do dvaceti lidí venku a do deseti lidí uvnitř. Pro spolkové akce, tedy i sportovní činnost, je možné využít i vlastní vnitřní sportoviště, která jsou jinak pro veřejnost uzavřena. "V případě vnitřních sportovišť pak platí, že spolky (jejich členové) mohou takovou činnost vykonávat výhradně na sportovištích, jejichž jsou tyto spolky přímými provozovateli, neboť v ostatních případech (např. hodinový pronájem školní tělocvičny) mohou být považováni (ve vztahu k provozovateli sportoviště) za 'veřejnost'," uvedl Viduna v právním výkladu, který má ČTK k dispozici.

Pouze venku by měl být od pondělka povolen neorganizovaný sport, na který se ale mohou rovněž scházet až dvacetičlenné skupiny. To bude nově obecný limit pro shromažďování pro jakékoliv aktivity. Venku sportující lidé nemusejí nosit roušky, uvnitř by organizovaní sportovci měli výjimku, pokud by byli pravidelně testováni.

S pravidelným testováním počítá plán Národní sportovní agentury na bezpečné obnovení sportu, který měl její předseda Milan Hnilička ve středu projednat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Ten byl ale odvolán a ze schůzky sešlo.

Mezitím vyšlo najevo, že v úterý schválená mimořádná opatření vlády obnovení sportu umožňují. Jestli to v pondělí skutečně nastane, je ale otázkou. "Komunikujeme s ministerstvem zdravotnictví a máme informace, že zřejmě dojde ke změnám, bohužel v neprospěch sportu," řekl ČTK mluvčí NSA Jakub Večerka. Bude tak záležet, jak se ke sportu bezprostředně po uvedení do funkce postaví nový ministr Petr Arenbeger.