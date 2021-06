Cesty z Polska, Rumunska a Monaka do ČR budou od pondělí bez jakéhokoli omezení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polsko, Rumunsko a Monako se od pondělí na mapě cestovatele posunou do zelené barvy. Pro tyto země neplatí žádné povinnosti při příjezdu. Polepší si také Chorvatsko, Švýcarsko, Kypr, Estonsko a Azorské ostrovy, které se přesunou do oranžových území se střední mírou rizika nákazy koronavirem. V dnešní tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zdravotnictví.