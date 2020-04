Další skupina turistů se po izolaci v Rakousku vrátila do Česka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do republiky se vrátila další skupina českých turistů z Rakouska, která kvůli koronavirové karanténě zůstávala od poloviny března v Tyrolsku. Speciální konvoj několika aut a dvou autobusů dorazil do Českých Budějovic v pátek před půlnocí. Organizovalo jej ministerstvo zahraničních věcí za pomoci hasičů a policistů. ČTK to řekl mluvčí záchranného útvaru hasičů Ivo Adámek.