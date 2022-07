Do babyboxu nemocnice v Neratovicích někdo odložil novorozenou holčičku

— Autor: ČTK

Do babyboxu nemocnice v Neratovicích na Mělnicku dnes odpoledne někdo odložil novorozenou holčičku. Narodila se dnes, byla oblečená a zdravá, dostala jméno Sára. Je to 241. dítě odložené v Česku do babyboxů od vzniku sítě těchto speciálních schránek.