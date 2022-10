Dočasnou ochranu v Česku za uplynulý týden získalo 3288 ukrajinských uprchlíků

Víza úřady už neudělují o víkendu. Nejvíc jich proto často bývá po opětovném otevření registrace v pondělí. Bylo tomu tak i tento týden, když v pondělí získalo dočasnou ochranu v ČR 1129 žadatelů z Ukrajiny.

Uprchlíci se musí do tří dnů od příjezdu do České republiky nahlásit cizinecké policii, dosud se u ní zaregistrovalo 545.829 Ukrajinců. Ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina.

Přesný počet ukrajinských běženců pobývajících aktuálně v Česku není známý. V schengenském prostoru je volný pohyb. Část lidí se vrátila do vlasti, část pokračovala případně do jiných států. Minulý týden ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) po jednání s kolegy z ostatních členských zemí zmínil, že by v ČR mohlo být kolem 320.000 uprchlíků.

Tento týden Jurečka uvedl, že český sociální systém se ukrajinským válečným uprchlíkům plně neotevře. ČR bude příchozím dál poskytovat humanitární dávku, kterou mohou získat lidé s vízem k dočasné ochraně. Podle evropského rozhodnutí o prodloužení doby dočasné ochrany pak upraví svůj zákon "lex Ukrajina".

Podle Jurečky ale žadatelů o humanitární dávku v ČR ubývá, naopak roste počet pracujících uprchlíků. Podle údajů ministerstva práce v září humanitární dávku dostalo 141.000 lidí, tedy skoro o 100.000 méně než v jarních měsících. Do práce na konci září chodilo přes 87.800 lidí z Ukrajiny s uprchlickým vízem.