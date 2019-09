Eva Holubová, Josef Klíma a další celebrity hlásí: Jdeme do stávky. Je to velký p*ůser

Do společné stávky za klima se přihlásili herečky Eva Holubová, Berenika Kohoutová, Petra Nesvačilová, Taťjana Medvecká a Tereza Dočkalová či reportér Josef Klíma. „Tentokrát jdeme stávkovat všichni. Nejen studenti, ale i rodiče, prarodiče, přátelé, blízcí, no prostě všichni! Přidejte se do události Stávka za klima – společně za budoucnost nás všech a hlavně 20. září přijďte,“ burcují na videu.

„Antoine de Saint-Exupéry nám připomíná, že tuhle planetu, zeměkouli, jsme nezdědili po předcích, my ji máme půjčenou od svých dětí,“ říká ve videu herečka Eva Holubová. „Extrémní počasí. Vedro. Sucho. Požáry. Povodně. Přívalové deště,“ vyjmenovávají osobnosti pojmy spojené s klimatem.

Herečka Taťjana Medvecká se také svěřila, že má obavy. „Aby mé krásné malé vnučky zažily aspoň takový svět, jaký jsme zažili my,“ podotkla. Heečky ale mluví také o přílišném množství emisí vypouštěných do vzduchu nebo o „uhelné párty“.

„Stávka se koná 20. září v devět ráno na mnoha místech v republice,“ zve Čechy na akci investigativní novinář Josef Klíma. „Ten p*ůser je podle mě tak velkej, že by lidi měli apelovat na své rodiče, a´t nejdou do práce,“ dodává Eva Holubová.

„Tentokrát jdeme stávkovat všichni. Nejen studenti, ale i rodiče, prarodiče, přátelé, blízcí, no prostě všichni! Přidejte se do události Stávka za klima - společně za budoucnost nás všech a hlavně 20. září přijďte,“ burcují organizátoři z Greenpeace.



Organizace také varuje, že čelíme největší ekologické hrozbě současnosti - změně klimatu. „Osud planety i budoucích generací je kriticky ohrožen. Zatím máme naději, ale potřebujeme urychleně začít prosazovat řešení - proto stávka proběhne těsně před klimatickým summitem v New Yorku, proto je tak důležité, abyste na ní byli. Tohle je naše šance. Stávkovat budeme po celé republice! Všechny lokální události naleznete na stránkách Fridays For Future Česká republika,“ dodává Greenpeace.