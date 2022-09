Evropa v době energetické krize mění svůj pohled na jadernou energetiku, tvrdí exředitel Temelína

Hezoučký se v Plzni účastní 12. ročníku konference Jaderné dny, která má podtitul Jaderná energetika a Green Deal. Nynější zisky energetických firem jsou vysoké, ale ještě vyšší jsou škody na národním hospodářství, míní Hezoučký.

"Pohled na jádro se mění spíše z donucení. Je to taková bída těch, kteří konečně přišli na to, že to je řešení a že opustit jádro v Německu znamená tenhle 'binec', který tu dneska je, tedy ty obrovské problémy s cenou elektřiny- to je vina Německa. A to, že ČEZ a energetické firmy vydělávají obrovské peníze, jejich zisky jsou velké, ale ještě vyšší jsou škody na národním hospodářství, tím, že se musí odstavovat různé firmy, protože nemají na to, aby to uplatily," uvedl někdejší ředitel temelínské elektrárny. Podle něj jsou kroky vlády jen malou pomocí.

Míní, že je kromě připravovaného pátého bloku v jaderné elektrárně (JE) Dukovany nutné stavět v ČR další jaderné bloky. Každá firma, tedy i jaderná elektrárna, by podle něj měla mít povinnost nahrazovat portfolio svých výrobních prostředků. Podle Hezoučkého je připravené staveniště v Temelíně, které je "vynikající pro stavbu dvou bloků", každý o výkonu zhruba 1200 MW. "Na Dukovanech je teď možné postavit jednu dvanáctistovku nebo tisícovku a připravovat šestý blok, který bude nahrazovat ty současné, protože výstavba je dlouhodobá a za tu dobu se může stát, že některé bloky dožijí," uvedl.

Využívat plyn k výrobě elektřiny je podle Hezoučkého hloupost. "To je a vždycky bylo zoufalství. Plyn byl vždycky drahý, a to i v době, kdy nebyla tato krize," řekl. Plyn byl podle něj dobrý pro lokální výtopny, sídliště a domky, ale ne pro elektroenergetické účely.

Hezoučký neodmítá ani velké zdroje na uhlí. "Byly odstaveny Dětmarovice, protože černé uhlí bylo v té době drahé. A najednou se to vyplatí. Čili já bych držel všechny bloky, i fosilní, pořád v záloze," poznamenal. Místo stavby nových by raději prodlužoval životnost těch současných nebo je rekonstruoval. "Obnova některých komponentů je levnější než stavba nového bloku," uvedl. Podle něj je nutné dívat se na to, co potřebuje český stát, ne na to, co dělá a vyžaduje EU. "Nejsem sobec, ale na toto se dívám velice národně," dodal.

Konference Jaderné dny potrvá do 19. září. Více na www.jadernedny.cz.

Energetická společnost ČEZ letos zahájila tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan. Blok by měl stát do roku 2036. Součástí nabídek bude také možná nezávazná opce na stavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín a šestého bloku v Dukovanech.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawatt (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech. Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku.