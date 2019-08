Firma Legios Loco se rázně ohradila. Insolvenční správkyně je prý ve střetu zájmů

Insolvenční správkyně firmy Heavy Machinery Services (HMS) je ve střetu zájmů, uvedla dnes pro ČTK mediální konzultantka Legios Loco Radka Háčková. Upozornila na to, že správkyně přihlašuje pohledávky HMS do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze proti firmě Legios Loco a zároveň má zkoumat pohledávky, které Legios Loco přihlásila do insolvenčního řízení HMS.