Hanksův Terminál v Česku. Muž několik dní bydlel na pražském letišti, nemohl ho opusitit

Jurski ČTK řekl, že do Prahy přiletěl z Nizozemska. Tato země je jednou z mála, se kterou nyní funguje pravidelné letecké spojení. Z Prahy chtěl po zemi pokračovat v cestě do Polska, ale pracovníci českých úřadů na letišti mu to znemožnili. Podle Jurského přitom žádný konkrétní důvod neuvedli. "Imigrační policie se odvolávala na ministerstvo vnitra, to zase na imigrační policii," řekl.

Cizinecká policie situaci odmítla komentovat s odkazem na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. "Jakékoliv informace o konkrétních cestujících nemohou být vzhledem k GDPR sdělovány," sdělila ČTK mluvčí Renata Grecmanová.

Jurski upozornil také na to, že polské velvyslanectví o jeho cestě informovalo české úřady v diplomatické nótě, což kvůli epidemii koronaviru vyžaduje nařízení vlády pro občany EU, kteří tranzitují přes Česko na cestě domů. "Všichni úředníci si toto opatření kontrolovali a vládní nařízení hovoří velmi jednoznačně. A přesto jsem na letišti zůstal," uvedl Jurski.

Po čtyřech dnech se situaci podařilo vyřešit polské ambasádě. "Polský konzul dnes cestovatele vyzvedl na letišti," sdělil ČTK Artur Lukiańczuk z velvyslanectví. Podrobnosti o tom, co přispělo k řešení případu, ambasáda ani Jurski neuvedli.

Jurski uvedl, že po dobu jeho nuceného pobytu na letišti mu tamní zaměstnanci zajistili možnost přespání. Ohledně jídla a pití byl odkázaný na automaty v tranzitním prostoru.

Česko kvůli epidemii koronaviru výrazně omezilo možnost vstupu do země. Přijíždět mohou cizinci, kteří v zemi mají trvalý nebo přechodný pobyt, nebo rodinní příslušníci občanů ČR a EU žijících na českém území. Výjimka platí pro občany EU, kteří přijíždějí za účelem práce nebo podnikání na dobu kratší než 72 hodin, pro studenty nebo pro pracovníky mezinárodní dopravy. Speciální ustanovení platí i pro cizince, kteří se přes Česko vracejí do vlasti.