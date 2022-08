Hasiči v Českém Švýcarsku dál nacházejí místa se zvýšenou teplotou

Objevená ložiska, většinou doutnající půdu, hasiči prolévají vodou a rozhrabávají motykami, informoval ČTK mluvčí hasičů Milan Rudolf. Doplnil, že dnes částečně pomohl slabý déšť.

Místa se zvýšenou teplotou objevily drony už ráno, byla v okolí Pravčické brány, Gabrieliny stezky a Borového dolu. Přes den se ložiska vyskytla i u Křídelní stěny. Od pátku, kdy si správa převzala poslední hašené území, se objevilo několik míst, která byla potřeba dohasit, řekl Salov. Hasiči například podchytili jedno takové místo na pravém břehu Edmundovy soutěsky.

Nejrozsáhlejší požár v České republice vznikl 24. července, vystřídalo se u něj zhruba 6000 hasičů. Od počátku minulého týdne záchranáři postupně opouštěli České Švýcarsko. Předané oblasti hlídají dobrovolní hasiči, které si zajistila správa parku. Na Mezní Louce, kde vznikla provizorní zbrojnice, je 40 profesionálních hasičů. Mluvčí hasičů dnes ČTK řekl, že se střídají po 24 hodinách.

Rezervaci střeží policie i strážci, hlídají, aby do míst, kde hořelo, někdo neoprávněně nešel. "Nezaznamenali jsme vážnější incidenty. Lidé nevstupují, kam nemají," řekl Salov. Dodal, že o víkendu přistihli dobrovolní strážci tři výletníky, kteří se chtěli vydat za Šaunštejn, kde už pro ně může být pohyb nebezpečný. Ministerstvo životního prostředí prodloužilo v pátek omezení vstupu do národního parku České Švýcarsko až do konce prázdnin. Přes noc je park zcela zavřený, od 21:00 do ranních 6:00 je tam vstup zakázán.

Pracovníci správy parku prochází částmi poničenými od požáru. Škody zatím správa nevyčíslila. Zřejmě to ještě potrvá, řekl Salov. Podle jeho vyjádření se Pravčická brána a soutěsky do konce srpna neotevřou, musí se udělat kontrola stromů a skal. Porosty jsou místy značně poničené a stromy by mohly popadat.

Hraniční přechod do Německa Hřensko/Schmilka zůstane ještě nejméně dnes zavřený, kdy se otevře, není jasné. Na saské straně silnici používají hasiči s technikou, řekla dnes ČTK mluvčí policie Eliška Kubíčková. Silnice do Hřenska na české straně je průjezdná od soboty.

Od sobotního rána se mohou do evakuované obce Hřensko a jejích částí Mezná a Mezní Louky vracet místní, nutná je ale povolenka. V oblasti Mezná a Mezní Louka je asi 80 domů, dvě třetiny z nich obývají chalupáři. Silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou, kterou by za běžných podmínek lidé k návratu využili, ale zůstává zavřená. Jsou tam nebezpečné stromy a vozovka je poškozená těžkou technikou hasičů.