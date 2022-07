Italská letadla nahradí hasicí letouny ze Švédska. Hasičům se daří držet požár na místě

"Večer a v noci hasiči vytvářeli hadicové dopravní vedení k Pravčické bráně, aby mohla být tato lokalita bráněna i ze země," uvedli hasiči. Mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan v ČT doplnil, že hasiči chtějí mít lokalitu u Pravčicské brány lépe pod kontrolou, protože tam stále hrozí vznik nových ohnisek. V místě dosud bylo možné zasahovat jen leteckým hašením.

V noci také doplnili vodu do požárních nádrží v Janově a Labské stráni, které se v předchozích dnech vyprázdnili. Hasičům při tom pomáhala i technika Správy a údržby silnic.

Podle Marvana pořád vznikají nová ohniska, hasiči doufají, že v následujících dnech zaprší.

Ve čtvrtek se do hašení zapojila i dvě letadla z Itálie Canadair, která shazovala vodu do Hlubokého dolu. Každou hodinu tam podle hasičů dokázala dopravit 48.000 litrů vody, což podle Marvana velmi pomohlo. Letouny se ale dnes musejí vrátit zpět do Itálie, kde se musí také zapojit do hašení požárů. V leteckém hašení budou pokračovat vrtulníky a další letouny.

V Národním parku České Švýcarsko hoří od neděle. Požár v parku zasáhl rozlohu zhruba 1200 hektarů. Z ohrožených vesnic už muselo odejít kolem 500 lidí. Na místě bylo v posledních dnech zhruba 450 až 500 hasičů.

Hasiči: Náhradou za hasicí letouny z Itálie přiletí dnes letadla ze Švédska

Jako náhrada za letouny Canadair z Itálie, které ve čtvrtek pomáhaly s hašením rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku, by měly zřejmě dnes do České republiky přiletět dva letouny podobného typu ze Švédska. Na twitteru o tom informovali hasiči Ústeckého kraje. Mluvčí hasičů Ústeckého kraje Lukáš Marvan novinářům ve Hřensku pak řekl, že přes den upřesní, o jaký typ letadel půjde.

Letouny z Itálie se musely dnes vrátit, aby se zapojily do hašení požárů na Apeninském poloostrově.

Zda budou hydroplány ze Švédska již dnes nasazeny do pomoci s hašením, není zatím podle Marvana jasné. Podle jeho vyjádření záchranáři doufají, že letadla budou mít nádrže zhruba o podobném objemu, jako měly italské speciály, tedy 6000 litrů. O půjčení letounů jednala Česká republika i s jinými státy, například se Španělskem, jednání ukončena nejsou, doplnil mluvčí. O tom, zda budou letadla ze Švédska opět čerpat vodu z jezera Milada u Ústí nad Labem, také podle Marvana ještě není rozhodnuto.

Kromě italských leteckých speciálů pomáhají hasičům se zvládáním požáru v těžko přístupném terénu vrtulníky s vaky na vodu. Armáda ve čtvrtek nasadila k hašení třetí, silnější vrtulník. Kromě armádních strojů se do hašení požáru v národním parku zapojilo dalších pět vrtulníků. Dva poskytla policie, jeden firma Czechoslovak Group a po jednom Polsko a Slovensko.