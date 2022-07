Hasičům v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat zasaženou plochu

Les v národním parku začal hořet před týdnem v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů.

Na místech, která to umožňují, postupují hasiči na požářiště a dohašují prostor. V Hřensku začal foukat mírný vítr. "Může nám to působit nějaké komplikace. Každopádně my to požářiště máme pokryto velkým množstvím sil a prostředků, to znamená, že jsme připraveni, pokud by nastal nějaký zvrat nebo nějaké neočekávané šíření, to snad včas zachytit a mít to pod kontrolou," řekla Götzová.

Hasiči znovu apelovali na veřejnost, aby lidé do Hřenska a okolí nechodili. "Porušují tím zákaz, to je jedna věc, ale co je hlavní, ohrožují svou vlastní bezpečnost. Pohyb po požářišti nebo celkově místě zásahu je nebezpečný, není to jenom tím terénem, ale je tady zvýšený pohyb zásahové techniky a my bychom skutečně byli neradi, aby došlo k nějakým zbytečným zraněním," řekla Götzová.

Od soboty platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.