Italská hasičská letadla mohou znamenat průlom, uvedl Rakušan

Jejich nasazení by podle něj mohlo znamenat zásadní pozitivní průlom. Za úkol budou mít ošetřovat nepřístupné plochy, na kterých již nehoří, kde by ale mohlo vzniknout nové ohnisko.

Italská letadla mohou nabírat vodu přímo z vodní hladiny. Podle Rakušana budou využita k tomu, s čím mají hasiči největší problém. Jsou to nepřístupné plochy, na kterých už nehoří, ale u kterých hrozí vznik dalších ohnisek požáru. "Tyto plochy budou ošetřovány vodou, aby k dalšímu vznícení nedošlo, a tím si myslíme, že by v celé té věci mohlo dojít k zásadnímu pozitivnímu průlomu a po použití masivní letecké techniky už se skutečně můžeme bavit o tom, že ten požár bude pod kontrolou," řekl.

Odhadnout, kdy hasiči dostanou požár pod kontrolu, je podle něho velmi těžké kvůli okolnostem, které hašení komplikují, jako jsou velmi hořlavé podloží nebo nepřístupné lokality. "Hasiči nemohou jako v normálním případě zavlažit kořenovou soustavu, aby se požár nešířil spodem dál, to tady není možné," poznamenal. Pod kontrolou by podle něj mohl být v řádu dnů, týdny pak budou potřeba na bedlivou kontrolu, aby nevznikla nová ohniska.

Další letadla už podle Rakušana hasiči nepotřebují, nasazeno je zatím celkem sedm kusů letecké techniky.

Na pomoc s požárem v Českém Švýcarsku vyslalo ministerstvo zemědělství podle svého šéfa Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) techniku ze státního podniku Lesy ČR. "Večer byl jeden stroj, přes noc už pracovaly tři stroje. Dělají protipožární pásy, harvestory pracují během v noci, kdy třeba nemohly létat vrtulníky," řekl dnes novinářům. Další technika bude podle něj přijíždět dnes.

Požár hasí sedm vrtulníků, dva jsou ze zahraničí

Požár v Národním parku České Švýcarsko dnes hasí sedm vrtulníků. Vedle dvou strojů, které poslaly na pomoc Polsko a Slovensko, s ohněm bojují i dvě armádní a dvě policejní helikoptéry a také vrtulník firmy Czechoslovak Group. ČTK to dnes řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Další policejní vrtulník podle něj bude navíc přímo ze vzduchu řídit letecký provoz. Díky masivnějšímu nasazení letecké techniky by podle Vlčka dnes mohl nastat při hašení zlom, vše ale závisí na počasí, zejména na síle větru.

Všechny vrtulníky k hašení využívají tzv. bambi vaky, do nichž nabírají vodu přímo z vodní hladiny. Rozdíl je podle něj ve velikosti vaků. Zatímco české mají kapacitu okolo tisíce litrů vody, polský i slovenský vrtulník mají vaky s kapacitou 3000 litrů. Vak helikoptéry Czechoslovak Group pak nabere až dva tisíce litrů vody. "Všechny helikoptéry, bez rozdílu bambi vaku, nabírají vodu z Labe," řekl Vlček. Problémy s nedostatkem vody zatím nehrozí.

S likvidací požáru by měla pomoci i dvě speciální hasičská letadla z Itálie, která jsou schopna pojmout až 6000 litrů vody. Vlček řekl, že Česko je na jejich přílet logisticky připraveno. Italská strana jejich poskytnutí potvrdila, hasiči ale zatím nemají informace o tom, jestli byla letadla vyslána. "V průběhu dne asi budeme mít informaci, jak ta situace pokračuje," uvedl Vlček. Itálie má podle něj v tuto chvíli také problémy s lokálními požáry.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) před jednáním vlády novinářům řekl, že letadla by měla přistát na letišti ve Vodochodech u Prahy dnes. Poté, co absolvují servis, zapojí se ještě dnes nebo ve čtvrtek do hašení. Jejich nasazení by podle ministra mohlo znamenat pozitivní průlom ve snaze dostat požár pod kontrolu.

Hasiči u požáru v národním parku zasahují už čtvrtý den. Od úterka se podle Vlčka situace příliš nezměnila, zasaženo je stále na tisíc hektarů plochy. Na místě zasahuje asi 240 profesionálních a 250 dobrovolných hasičů, doplnil ředitel. Podle Vlčka stále platí, že žádný z hasičů nebyl vážněji zraněn, kvůli dlouhému pobytu v dýmu ale potřebují oční kapky. "Domlouváme se se zdravotní pojišťovnou a s ministerstvem zdravotnictví, jestli by se pro to nedalo něco udělat," řekl Vlček.

Nechtěl odhadovat, kdy by hasiči mohli požár dostat pod kontrolu. Pozitivní ale podle něj je, že v severních Čechách dnes začalo mírně pršet. "To je další faktor, který může sehrát pozitivní roli," uzavřel ředitel. Meteorologové očekávají na jihovýchodě Česka dnes odpoledne silné bouřky s intenzivními srážkami. V Ústeckém kraji je ale meteorologové nepředpokládají.