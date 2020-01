Měsíc od masakru v Ostravě: Drsná dohra tragické střelby. Proč pachatel útočil?

Vyšetřování okolností tragické střelby v čekárně polikliniky ostravské fakultní nemocnice potrvá pravděpodobně do poloviny roku. V případu totiž figurují desítky svědků a vyšetřovatelé musejí počkat na závěry znalců a posudky.

Zatím policisté nenechali vypracovat psychologický profil pachatele. Nechtějí ale komentovat ani to, zda byl nemocný. Spekuluje se přitom, že muž si vsugeroval závažnou nemoc a byl nespokojen s přístupem lékařů, kteří na nic nepřišli. proto měl údajně útočit.

Počet poškozených nyní vyčíslil státní zástupce na více než 40. Uvedl to Český rozhlas s tím, že pokud by zůstal naživu, za útok v čekárně nemocnice by mu hrozil výjimečný trest.

"Počet poškozených určitě přesáhne číslo 40. V rámci trestního řízení je nutno mezi ně řadit nejen osoby, které byly útokem zraněny a přežily, ale také přímé příbuzné usmrcených osob," uvedl státní zástupce.

Mladá fronta Dnes popsala příběh ženy, která během střelby ležela u nohou vraha. "Počítala jsem kulky a čekala, že ta další bude moje. Nehýbala jsem se a snažila se nedýchat, ale v duchu jsem se modlila, abych nezemřela," uvedla osmapadesátiletá učitelka Ekaterina Garbova.

Dvaačtyřicetiletý Ctirad V. zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky v úterý po 07:00. Pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku.

Z nemocnice se mu podařilo utéci před příjezdem policie. Poté, co jej policisté po několika hodinách vypátrali, se před jejich zákrokem střelil do hlavy. Na následky zranění následně zemřel.