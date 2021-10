Návštěvnost restaurací klesla, nejhůře je na tom Praha

Tím, že ale chodí do gastronomických zařízení měně často, průměrná tržba na podnik se zvýšila jen zhruba o 3,6 procenta. ČTK to dnes sdělila společnost Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy. Zpracovává 18 procent obratu v české gastronomii.

Největší pokles návštěvnost zaznamenala v období od července do září Praha, ve které stále chybějí turisté, zejména ti zahraniční. Podobný úbytek hostů oproti roku 2019 zaznamenala v létě také Vysočina, v Pardubickém kraji byl pokles návštěvnosti o 12 procent. Gastronomické podniky v Olomouckém kraji měly naopak o 14 procent vyšší návštěvnosti ve srovnání s předloňskem, Jihomoravský kraj si polepšil o zhruba 11 procent. Za nejpravděpodobnější příčinu tohoto nárůstu považuje Storyous turismus ve vybraných lokalitách těchto krajů a fakt, že mnoho Čechů v posledních dvou letech vyrazilo na dovolenou místo do zahraničí po ČR.

Tržby v pohostinství ve třetím čtvrtletí mezikvartálně vzrostly o 73 procent. Oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku, kdy mohly mít podniky otevřena jen výdejní okénka, byly tržby vyšší téměř o čtyřnásobek. Ve srovnání s loňským rokem stouply o 23 procent.

S nastupujícím podzimem podle Storyous ale počty návštěvníků v restauracích klesají. Navíc podniky budou pravděpodobně muset přikročit k dalšímu zdražování. V důsledku stoupajících cen potravin či dodavatelských služeb jim rostou náklady. Restaurace navíc kvůli nedostatku personálu mnohdy musejí omezovat otevírací dobu nebo redukovat menu.

"Klíčové je teď hlavně to, aby nedošlo k další uzávěře s tím, jak rostou počty nakažených. Na základě našich zkušeností ze Španělska, kde také působíme, víme, že restaurace můžou při dodržování bezpečnostních opatření plnohodnotně fungovat i během koronaviru. Podzim bude pro řadu podniků rozhodující," uvedl výkonný ředitel společnosti Storyous Igor Třeslín.

Ve stravovacích zařízeních se mohou posadit jen hosté, kteří mají dokončené očkování proti koronaviru, nemoc covid-19 v posledních 190 dnech prodělali nebo mají negativní test. Odpovědnost za dodržování této povinnosti mají zákazníci. Ministerstvo zdravotnictví chce dnes vládě navrhnout, aby bezinfekčnost musel u vstupu kontrolovat personál podniků. V restauracích musejí musejí být usazeni tak, aby mezi sebou měli odstupy 1,5 metru, u stolu může sedět nejvýše šest lidí.