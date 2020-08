Svět není jednotný, odhalila pandemie. Vakcínu by jinak dle biologa hledal společně

"Pokud je někdo hrdinkami, tak zdravotní sestřičky a maminky, které se staraly v karanténě o své děti,“ řekl kněz v rozhovoru pro ČT24. Marek Vácha je římskokatolickým knězem, ale zároveň také působí v oblasti evoluční biologie a na Ústavu etiky a humanitních studií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Kromě toho se jedná o rodáka z Brna, který je nadšeným skautem, a který si rád nechává říkat Orko neboli "Orlí oko".

Jeho názor na epidemii koronaviruje takový, že se jednalo o výjimečnou situaci, jelikož si nikdo nic takového nepamatuje a šlo tedy o něco nového.

"Evolučně si ale myslím, že dobře zvládáme nové a nepředvídatelné problémy. Museli jsme dělat radikální opatření, které nikdo předtím nedělal,“ řekl Vácha. "Naučili jsme se reagovat na ty situace pružně,“ vyjádřil se k zavřeným kostelům během první fáze epidemie.

Svět se dosud nesjednotil, pandemie to potvrdila

Díky koronakrizi se ukázalo, že stále existují rozdíly mezi státy a že svět se dosud nesjednotil. "Kdyby sjednocený byl, Čína by odkryla všechna data a svět by společně hledal vakcínu. To se ale nestalo," nechal se slyšet.

Rovněž také konkurence mezi velmocemi způsobila to, že se jednotlivé vlády zpočátku rozhodly nevypínat ekonomiku i za cenu lidských životů. "Rozumím tvrzením například amerických ekonomů, že když přidusí ekonomiku, předběhne je Čína,“ uvedl Vácha jeden z příkladů.

Kněz zároveň také řekl, že podobné krize jsou jakousi zkouškou, do jaké míry věří lidé svým politickým reprezentacím. Sám se například nechal slyšet, že by některá omezení nejraději obcházel.

"Každý jedinec musí být odpovědný, bez ohledu na to, co říkají politici,“ vysvětlil Vácha, že řešení krizí musí jít odspodu. Taktéž řekl, že si náročnou zkouškou musely projít i mezilidské vztahy, jelikož se z důvodu karantény rodiny, partneři nebo prostě jenom lidé žijící ve společném obydlí museli naučit spolu vycházet. "Myslím si, že nás ta krize spíše spojila,“ uzavřel.