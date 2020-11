Obchody budou moci být od pondělí otevřené do 23 hodin

Tam, kde prodejci vyžadují vstup s vozíkem, bude platit výjimka pro rodiče s kočárky. Děti do šesti let se do kapacity nebudou počítat. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

V platnosti nadále zůstane zákaz nedělního prodeje. S návrhem jeho zrušení dnes na vládu přišel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Respektuje však argumenty epidemiologů, nebylo podle něj ani žádoucí, aby se porušoval nový protiepidemický systém (PES).

Havlíček navrhoval také zmírnění pravidla o ploše na jednoho zákazníka, a to na dva lidi na 15 metrů čtverečních. Uvítal, že byla schválena alespoň výjimka pro matky s kočárky a malé děti. Podle Blatného nově schválené opatření zmiňuje také režim pro doprovod handicapovaných lidí.

Společnost Tesco podle svého mluvčího Václava Koukolíčka hodlá možnosti mít otevřeno déle rozhodně využije. Bude se to týkat zvláště obchodů, které byly v minulosti v provozu do půlnoci nebo non-stop. "U dalších prodejen pak prodloužíme otevírací dobu do 22:00," řekl Koukolíček.

Albert prodlouží provozní dobu do 22:00 u svých hypermarketů. "Nápor kolem zavírací doby ve 20:00 se tak podstatně rozmělní a zákazníci budou mít opět možnost vyhnout se špičkám. Lidé tuto otevírací dobu před restrikcemi využívali ke klidným nákupům a jsou na ni zvyklí," uvedl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Ke standardní otevírací době do 22:00 se vrátí od pondělí Kaufland, uvedla jeho mluvčí Renata Maierl. Billa v prodejnách, které byly před omezením otevřené déle než do 21:00, pravděpodobně zavede zpět standardní provozní dobu. "O možnosti dalšího prodloužení, tedy až do 23:00, budeme teprve jednat," řekla mluvčí společnosti Billa Dana Bratánková. Doplnila, že vítá úpravu opatření pro matky s dětmi, kočárky a zdravotně postižené.

Česká republika se v PES od pondělí přesune z nejvyššího, pátého stupně pohotovosti, do čtvrtého. V případě nákupních center a maloobchodů se kromě delší otevírací doby pravidla nemění. Umožněn je pouze prodej základních potřeb. Výjimku z opatření mají potraviny, drogerie, lékárny, optiky či květinářství. Možný je také provoz výdejen zboží. Prodejci jsou povinni řídit fronty uvnitř prodejen i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových rozestupů.