Odpůrci očkování se připnutím Davidovy hvězdy trestného činu nedopustili, shodují se experti

Připnutí Davidovy hvězdy, jež je smutným symbolem nacistické genocidy namířené proti Židům ve druhé světové válce, není podle expertů samo o sobě trestné. Odpůrci očkování proti covidu-19 tak dali najevo, že pokud odmítnou aplikaci vakcínou, budou vyřazeni ze společnosti. Karlovarský advokát Ronald Němec se domnívá, že židovská hvězda není z pohledu zákona chráněna jako výlučný symbol určitého etnika anebo národa. „Není mně znám judikát, který by tak stanovil, nemyslím si, že se může jednat o trestný čin anebo přestupek, pokud jde jen o samotné užití.“

Zneuctění symbolu není zákonem příliš chráněné

S jeho názorem souhlasí i specialista na pravicový i levicový extremismus Miroslav Mareš, rovněž doktor práv. „Zneuctění symbolu v podstatě není zákonem zase až tak chráněné,“ má jasno. Ronald Němec, majitel advokátní kanceláře Ronald Němec Legal, s.r.o., připouští, že pokud by demonstrující ohledně hvězdy zvolili dehonestující způsob, pak si v takovém případě umí představit, že může dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu hanobení. „Trestní orgán by ale musel zkoumat, jak a proč došlo k užití hvězdy, zkrátka, zda užití symbolu bylo namířeno vůči Židům. Co se týče pátečního protestu, tam k zneužití nedošlo, ale jednalo o pouhou symboliku. Podle mého názoru zákon porušený nebyl, spíše došlo k porušení etiky, byť je to sporné, nevíme, kdo vše na demonstraci byl.“

Mareš se jednoznačně domnívá, že k překročení etiky došlo. „Alespoň z mého pohledu se jedná o porušení společenských norem,“ říká odborník na terorismus, který míní, že bude velmi těžké prokázat, zda na páteční demonstraci došlo k trestnému jednání. „Zřejmě k takovému posouzení nedojde. K celé události by se nejvíce blížil trestný čin výtržnictví, ale z hlediska trestně právního se nedomnívám, že zmíněné výtržnictví budou orgány činné v trestním aplikovat.“

Oba doktoři práv vylučují, že by na pražském Václavském náměstí došlo k projevům extremismu. „Nedošlo k němu, protože protestující neříkali, že by Židé byli něčím vinni anebo že jsou špatní. Demonstranti se jen symbolicky pasovali do role Židů za nacistického Německa,“ popisuje Němec ze svého úhlu pohledu. Jeho odborný kolega tvrdí, že známky extremismu na protestujících nezaznamenal. „Nebyl tam a priori přítomný, protože hvězdu si mohli připnout i lidé, kteří se vůbec nehlásí k extremistickým organizacím,“ míní Mareš, ale dodává, že i extrémisté tímto způsobem mohou zneužívat židovskou hvězdu ke své propagaci.

Brněnský politolog upozorňuje, že aby do případu vstoupily orgány činné v trestním řízení, museli by aktivisté zcela jasně popírat holocaust. „Na Václavském náměstí se ale nic takového neodehrálo. Skupina, která odmítá očkování, se jen nevhodně přirovnala k pronásledovaným Židům.“ Podobnou rétoriku užívá i Němec. „Aby mohli být demonstrující stíhaní, museli by se de facto chovat protižidovsky. Například, kdyby tvrdili, že koronavirus vypustili Židé a že se jedná o jakési spiknutí židovského establishmentu, a právě proto oni hvězdou vůči nim vyjadřují odpor. Pak by v této chvíli mohla být kauza trestně stíhatelná,“ přibližuje problematiku a poukazuje na trestní zákoník. „Judikatura ohledně extremismu směřuje do případu, že někdo chce dehonestovat určitou skupinu z hlediska barvy, rasy či náboženského vyznání. A rovněž k tomu na shromáždění nedošlo“, říká odborník na církevní právo a náboženství.

U neočkovaných zatím k žádné segregaci nedojde

Mareš zatím nezaznamenal, že by někdo kvůli užívání Davidovy hvězdy, na níž demonstranti měli napsáno Neočkovaný, podal trestní oznámení. „Zatím nedisponuji žádnou informací, že by někdo tak učinil,“ praví pro EuroZprávy.cz Mareš, garant oboru Bezpečnostní a strategická studia z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kterou kromě Právnické fakulty v Brně absolvoval a kde i přednáší.

Policie už navíc avizovala, že podle ní nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání, což ale neznamená, že by někdo trestní oznámení nemohl podat. Němec, absolvent práva a teologie Univerzity Karlovy a Univerzity Jana Pavla II. v Lublinu, soudí, že Židovská obec, popřípadě konkrétní fyzická osoba, která byla symbolikou dotčená, se může domáhat projednání. „A to jak ve formě civilního, to znamená žalobou na ochranu osobnosti, tak ve formě trestně právního, právě z hlediska hanobení náboženství, víry. Oznamovatel by ale musel dokázat, že k zásahu jednak došlo úmyslně, ale že především vznikla škoda anebo byl porušen právem chráněný zájem společnosti.“

Němec se vymezuje proti počinu lidí, kteří svůj nesouhlas s očkování na covid-19 projevili připnutím židovského symbolu. „Rozhodně se jedná o část společnosti, která nezná historii,“ konstatuje advokát, který v roce 2016 od poroty Innovative Legal Services Forum obdržel ocenění Inovativní právník a vyučuje na vysoké škole v Praze. Od pražského shromáždění se distancuje i Miroslav Mareš. „Připnutím židovské hvězdy zcela jednoznačně urazili pietu obětí holocaustu,“ praví mimo jiné specialista na fotbalové chuligánství.

Bývalý předseda Mensy Karlovy Vary Němec demonstraci lidí, kteří se nechtějí dát očkovat, nerozumí. „Je potřeba být ve střehu, pokud by legislativně byla přijata skutečnost, že opravdu neočkovaní lidé budou mít méně práv a dojde u nich k viditelné segregaci, potom by zmíněná demonstrace mohla mít jakousi paralelu,“ domnívá se. Podle experta na trestní, občanské i církevní právo ale v současnosti žádný takový právní předpis neexistuje. „Jde ale zatím spíše o úvahy některých politiků, jejichž schválení by nepochybně přezkoumával Ústavní soud, a tak si myslím, že připnutí židovské hvězdy ze strany protestujících je naprosto zbytečné a neparalelní,“ uzavírá diskuzi advokát Ronald Němec.