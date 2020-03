Plzeňský kraj má první pozitivní test na koronavirus

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Plzeňský kraj má první pozitivní test na koronavirus. ČTK to dnes potvrdil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD). Podle aktuálních informací krajské hygienické stanice bylo do dnešního rána v kraji testováno 123 lidí s jedním pozitivním výsledkem. Karanténu nařídili hygienici 165 lidem, u 102 už karanténa skončila. Ve skutečnosti je v karanténě víc lidí. Jsou to ti, kteří museli povinně zůstat doma po příjezdu z Itálie. Počty testovaných se od pondělního rána podle informací hygieniků v kraji zvýšily o 27 lidí.