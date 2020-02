Podvodník přes internet zruinoval ženu, teď hrozí exekuce i její matce

Jednatřicetiletý Ivan Hluchý se seznámil se stejně starou ženou na sociální síti facebook, podle obžaloby se vydával za někoho jiného. Použil k tomu i fotografii někoho jiného, ženě popisoval, že je v Hongkongu či Thajsku, kde se dostal do problémů a potřebuje pomoc. Peníze od poškozené lákal pod různými smyšlenými historkami, například jako náhradu škody, na zakoupení vozu, na dobu své údajné hospitalizace v Bangkoku a podobně.

Podle spisu jí psal, že jí peníze vrátí, dokonce mnohem více. Žena mu uvěřila a po různých částkách mu poslala asi 133.000 eur, v přepočtu asi 3,4 milionu korun. Peníze jí ale muž podle obžaloby nevrátil, a jak uvedla žalobkyně, poškozená je nyní kvůli finanční tísni v insolvenci, exekuce navíc hrozí i její matce a přítelkyni, které se jí snažily pomoci.

Okresní soud v Břeclavi muži loni na podzim uložil souhrnný trest 3,5 roku vězení, muž totiž o rok dřív dostal podmíněný trest za úvěrový podvod. Proti rozsudku se odvolal.

"Omlouvám se, je mi to všechno líto. Budu se snažit to splácet a co nejrychleji," uvedl dnes Hluchý u soudu. Podle obhájkyně nesouhlasí s nepodmíněným trestem, v případě podmíněného by údajně mohl svůj dluh vůči poškozené, který uznal, lépe splácet. Podle zmocněnce ale dosud žádné peníze nezaplatil.

Brněnský soud odvolání muže zamítl, podle odůvodnění nelze přehlédnout, že mu justice uložila trest za dva činy. Navíc byl v době páchání trestného činu v podmínce a věděl prý také, že poškozená je zdravotně indisponovaná.

Břeclavský soud muži uložil, aby škodu poškozené uhradil, soud v Brně dnes ale poškozenou s nárokem na náhradu škody odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. Rozhodnutí brněnského soudu je pravomocné, odsouzený může podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Případů podvodů na internetu v poslední době přibývá. Policie na konci ledna uvedla, že seniorka z Brněnska údajnému Australanovi, se kterým se seznámila na internetu, postupně poslala v přepočtu přes 300.000 korun. Na začátku loňského prosince policie uvedla, že osmašedesátiletá žena takto poslala údajnému vdovci žijícímu v USA v přepočtu asi 1,6 milionu korun.

Policie opakovaně nabádá převážně ženy, které kontaktují různí zahraniční nápadníci se žádostí o přátelství, aby byly obezřetné. Nemají například posílat svému "virtuálnímu příteli" žádné peníze nebo důvěrné informace či osobní údaje včetně kopií dokladů.