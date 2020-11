Policie zadržela na D1 další Maročany, v tomto týdnu již podruhé

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie z Vysočiny zadržela ve čtvrtek podruhé v uplynulém týdnu na dálnici D1 cizince, kteří do České republiky přijeli ukrytí v zahraničním kamionu. Jeden z dvojice mužů z Maroka byl ještě mladistvý, byl umístěn do pražského výchovného ústavu. Dospělého čeká zřejmě vyhoštění. V dnešní tiskové zprávě to uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.