Praha bude rozvíjet systém náramků seniorům pro přivolání pomoci

"Potřebujeme tuto službu rozvíjet i proto, abychom seniory co nejdéle udrželi doma a nemuseli je stěhovat do domova, což má pro ně vždy negativní důsledek na psychiku. Toto je tedy způsob, jak podpořit setrvání lidí doma. Cílem bylo propojit zdravotní a sociální oblast," řekl Hřib.

Pomocí náramku si může senior přivolat pomoc v případě zdravotních potíží. Zařízení je rovněž schopné rozpoznat pád seniora, kterému automaticky přivolá pomoc. Pilotní fáze projektu se zúčastnilo 120 seniorů, kdy došlo k 5,4 alarmu na jednoho klienta.

Kromě vyzkoušení systému bylo podle Hřiba cílem pilotní fáze také rozšířit povědomí seniorů či lékařů o této službě. Magistrátní odbor sociálních věcí nyní dostal za úkol, aby systém zahrnul do každého svého rozhodování. Provoz následně uhradí magistrát. "Služba by se dala zřejmě koupit na trhu, ale lidé, kterým je určena, na to často nemají peníze. Proto je tady důležitá role města, které je schopno to zajistit," řekl Hřib.