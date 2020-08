Případ Hemžských bude řešit vrchní soud, údajní odběratelé Březinova lihu se odvolali

Podle nepravomocného rozsudku si nechali dovézt zhruba 340.000 litrů nezdaněného lihu, škoda na daních je vyčíslena na 89 milionů korun.

Otec se synem vinu celou dobu popírali, uvedli, že o Březinově nelegální činnosti nevěděli a tzv. mimobilanční líh od nich neodebírali. Při vynesení rozsudku si ponechali lhůtu, nakonec se oba dva odvolali. "Oba si podali odvolání do viny i do trestu. Spis byl již odeslán k vrchnímu soudu," uvedla pracovnice trestního oddělení.

Podle obžaloby muži v letech 2006 až 2010 a poté v květnu 2012 nakoupili od Radka Březiny přes jeho firmu Morávia-Chem statisíce litrů nelegálního lihu a z toho vyráběli lihoviny, aniž odvedli spotřební daň. Líh si nechali dopravit do Hluboček nebo na čerpací stanice ve Velkém Týnci, odkud odstavená vozidla převezli do likérky HP premium. Hemžští podle žalobce navíc pomáhali Březinům zamést stopy po odkrytí jejich nelegálního skladu lihu v bývalých olomouckých sladovnách.

Mužům hrozila původně sazba devět let a dva měsíce až 13 let a čtyři měsíce, souzeni jsou ve spojení se zločineckou organizovanou skupinou. Podle soudu je usvědčila především výpověď Tomáše Březiny, který označil i množství odebraného lihu. Hemžstí se hájili tím, že tak velké množství nelegálního lihu, jak uvádí obžaloba, likérka nemohla nejen zpracovat, ale ani distribuovat. Podle soudce krajského soudu Petra Sušila není u Tomáše Březiny jediný důvod, proč by vypovídal křivě.

Členové takzvané lihové mafie v čele s Radkem Březinou jsou již pravomocně odsouzení, Březina dostal 13 let. Podle rozsudku dodali na trh desítky milionů litrů nezdaněného lihu se škodou na daních 5,6 miliardy korun. Po odhalení mafie se začaly postupně odkrývat i případy jejich odběratelů či lidí, kteří pomáhali trestnou činnost maskovat.