Rodičovská pro otce? EU chce, aby se více zapojili do výchovy

Rodičovská dovolená v současnosti navazuje na mateřskou dovolenou a standardně se počítá v délce tří let. Lze ji zkrátit či požádat o prodloužení, většinou ale platí, že na ni nastupuje pouze jeden z rodičů.

Ten druhý v ideálním případě nadále dochází do zaměstnání, aby rodinu uživil. Díky tomu ale nezná všechny nástrahy rodičovské, což se v budoucnu může změnit.

Jak upozornil Český rozhlas, Evropská unie chce, aby se otcové zapojili do péče děti více, a to už od útlého věku. Měla by se proto sjednotit délka otcovské dovolené na deset dnů, namísto aktuálních sedmi.

Druhý návrh Evropské unie počítá s tím, že by státy měly vytvořit lepší podmínky pro otce, kteří by chtěli jít na rodičovskou dovolenou. Vyplývá to ze směrnice, kterou EU schválila.

Na rodičovské dovolené zůstává nejčastěji matka dítěte, otcové na ni nastupují pouze ve výjimečných případech, například ve chvíli, kdy mají výrazně nižší plat, než jejich partnerka.

Ženám by tato změna měla pomoci rychleji se vrátit do pracovního rytmu. "Máme šanci implementovat tu směrnici takovým způsobem, aby otcové, kteří vydělávají víc, chtěli ty dva měsíce strávit se svým malým dítětem a mít možnost intenzivnějšího přizpůsobení nové životní situaci," uvedla pro Český rozhlas místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Olga Richterová.

Povinná rodičovská pro otce nebude

Původní informace Českého rozhlasu hovořila o tom, že rodičovská bude pro otce na dva měsíce povinná. Radiožurnál uvedl, že "směrnici musí Česko včlenit do svého právního systému."

Jak ale serveru EuroZprávy.cz vysvětlil europoslanec Tomáš Zdechovský, ve skutečnosti nejde o povinnost. "Není to povinnost, aby otcové museli být dva měsíce na rodičovské, a není tam žádná sankce," uvedl s tím, že jde pouze o doporučení.

Směrnice, kterou schválili europoslanci, ve skutečnosti pouze zavádí právo každého rodiče strávit na rodičovské dovolené aspoň čtyři měsíce, kdy dva měsíce se nedají mezi rodiči převést. Využít ho ale otcové povinně nemusí.

Čeští zákonodárci by o směrnici přesto měli jednat a zajistit, aby rodičovskou dovolenou mohl minimálně po dobu dvou měsíců čerpat i druhý rodič.