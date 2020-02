Soud v Pardubicích vyslechl ženu, která měla ubít matku sekerou

Matku podle obžaloby ubila po hádce sekerou. Jedenáctkrát ji loni 22. července udeřila do hlavy a dvakrát ji sekla do rukou. Osmašedesátiletá žena po útoku žila, dcera si pak došla do dřevníku pro provaz a uškrtila ji, uvádí žaloba.

"Celé věci velmi lituji, ale už se to nedá vzít zpátky," uvedla již dříve v přípravném řízení. "Kdybych na sebe nechala řvát, mohlo to dopadnout jinak," řekla dnes soudu. Doma se po činu mladá žena skrývala od pondělí do soboty, pak dva dny cestovala, než ji zadržela policie. Vraždu nahlásil její bratr, který do rodinného domu přijel za matkou na návštěvu.

U soudu si obžalovaná zakrývala obličej dlouhými vlasy, hlavu měla skloněnou. Od loňského činu, kdy jí bylo 27 let, viditelně zhubla.

Matka dceři podle její výpovědi často nadávala, argumenty nepřijímala. Mladá žena uvedla, že buď mlčela, případně odvedla pozornost na jiné téma. Čin, který se stal, nechtěla dnes popisovat. Soud proto pouštěl její výpověď z videozáznamu policejní rekonstrukce.

Rodiče obžalované ženy se rozvedli v roce 2011, se dvěma sourozenci se vídala málo. Matka podle ní chtěla, aby studovala vysokou školu. Jenže už na gymnáziu se u ní objevila sociální fobie, proto byla nerada byla mezi lidmi. Na vysoké škole zemědělské v Praze studovala asi dva roky, pak odešla. Matka podle ní těžce nesla, že nestuduje, sama měla vysokou školu. Odvedla ji proto k psycholožce, sezení dceři nepomohla a její fobie se nezlepšila. "Potom už na mě nenaléhala, brala to, myslím, jako moje selhání," uvedla obžalovaná.

Dívka studovala ještě jinou - vyšší odbornou školu, potom pracovala například v supermarketu, o práci ale přišla. Loni v červenci již byla nezaměstnaná a měla dluhy z půjček minimálně 250.000 korun, které nesplácela.

"Matka si představovala můj život jinak, chtěla, abych měla práci, rodinu. Zároveň chtěla, abych byla doma. Byla jsem z toho zmatená. Žily jsme den po dni," řekla mladá žena.