V Česku do konce května začala výstavba 20.000 bytů

— Autor: ČTK

V Česku do konce května začala výstavba 19.712 nových bytů, podle analytika o pětinu víc. V květnu začala stavba 5309 nových bytů, meziročně je to 24,1 procenta více a nejvíce od roku 2006. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).