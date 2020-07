Vlna hospitalizovaných teprve může přijít, varuje virolog. Promluvil i o vakcíně

"Nejde říct, že by nakažení byli lokalizováni do jednoho ohniska. Záleží, jak zareagují hygienické stanice a jestli se jim podaří šíření viru zastavit,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus virolog Pavel Plevka.

Ačkoliv statistiky potvrzují rostoucí počet nakažených, nezvyšují se čísla pacientů, u nichž by byla nutná hospitalizace. Virolog to nepřisuzuje možné změně viru, či jeho oslabení, nýbrž několika faktorům.

"Jeden z nich je, že se lidé dostávají do nemocnice asi čtrnáct dní poté, co se nakazí. Nárůst nemocných zatím netrvá tak dlouho, takže vlna hospitalizovaných ještě může přijít,“ varuje. Další příčina by mohla spočívat v identifikaci více infikovaných ve srovnání s první vlnou.

Jak se vyhnout nákaze?

Nákaza covid-19 se šíří prostřednictvím kapének, které se uvolňují v případech, kdy lidé zpívají, křičí nebo zhluboka dýchají. "Například sborový zpěv v uzavřené místnosti poskytuje vysokou pravděpodobnost, že se člověk nakazí,“ podotkl Plevka.

"Důležitým způsobem ochrany je dodržování osobní hygieny. To znamená – nedotýkat se povrchů, kterých se potencionálně dotýkalo mnoho lidí, a pokud není jiná možnost, tak si potom alespoň vydezinfikovat ruce,“ radil.

Porazí epidemii vakcína?

Odborníci jsou obecně toho názoru, že se nového typu koronaviru jen tak nezbavíme. Pomocníkem by se tak mohla stát vakcína. "Z dlouhodobého hlediska ano. Situace se ale podstatně zlepšuje, jak se lékaři učí lépe pečovat o nemocné, kteří mají závažnější průběh nemoci,“ nastínil virolog možné výhody případného očkování.

"Firmy postupují nebývale rychle a je jich několik, které se dostávají do třetí fáze testování, což je chvíle, kdy lékaři ověří, jestli chrání očkované před infekcí,“ dodal.

Teprve až ve třetí fázi, která je nejkritičtější, se ale potvrdí, zda je vakcinační látka skutečně účinná. Nastal-li by takový scénář, pak by mohlo být koncem roku očkování přístupné.